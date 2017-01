1. Da bi bil vse pohvale deležen članek mag. Dušana Kaplana, priobčen v Dnevniku pod rubriko Pisma dne 23. decembra 2016, ker je v njem pogumno opisal dejansko stanje takratne družbe in dogajanja v njej, življenje preprostega človeka, ki se je za svoje preživetje boril (kot se mora vsako živo bitje) in bil pri tem zelo uspešen. Lahko rečem v prispodobi: bili smo, delali in živeli! Bili, ker smo bili upoštevani, imeli smo besedo pri upravljanju firm, lokalnih skupnosti, ne da bi bili nujno člani ZK. Delali, ker je razen lenuhov vsak dobil delo in ga tudi imel, in živeli, ko smo se ob vsakdanjih in nevsakdanjih problemih veselili nevsakdanjih rešitev in uživali, če smo tudi državo kdaj nekaznovano prinesli okoli (krpani pač).

2. Da bi imeli voditelje, katerih nas ne bi bilo sram. Imeli smo jih, in to take, ki so imeli pogum kateri koli svetovni strani povedati, kaj je prioriteta našega naroda, naših ljudi, naše države. Saj so imeli neke privilegije (ne zanikam tega), niso pa grabili bogastva, niso nosili denarja v oaze, niso si gradili nemogočih vil in podobno. Ob njihovi smrti ni za njimi ostalo skoraj nič, za kar naj bi se potegovali njihovi dediči. In bilo jim je predvsem za narod, za demos, ne pa, tako kot danes, predvsem za svoje koristi ali mogoče še za koristi stranke (za svoje pač). Pa potem še prikrivajo in nas enostavno prinašajo okoli.

3. Da bi imeli sistem, ki mu je glavna skrb ljudstvo (demos). Da demokracija ne bi bila samo deklarativna oziroma celo zlorabljena, ko se pod pojmom demokracija širi individualizem in se na ljudstvo kar pozablja. Sistem, ki bi, sledeč načelom demokracije, moral individualno bogatenje kaznovati. Nikakor pa ne, da pod nazivom socialne kapice bogati še bolj bogatijo. Nič hudega, če bi se na čelu države pojavil kdo, ki bi deželo vodil z malo tršo roko, le da bi bilo v dobro ljudstvu.

4. Da bi zgradili neverjetno trdne medsebojne odnose, take, kot so bili ob koncu komunistične »diktature«. Če teh nekoč ne bi bilo, bi k vragu šel referendum o osamosvojitvi in cela osamosvojitev tudi.

5. Da bi odločno ločili Cerkve od države, ker z njihovim strašenjem z grešnostjo v že tako labilen narod vnaša še dodatni strah. Njihovo današnje vmešavanje (predvsem RKC) v življenje naroda povzroča grozno delitev med Slovenci. Že šokantni naslovi in ponižujoče naslavljanje drugačnih v Družini in drugih verskih medijih (Slovenski čas) vnašajo odkrito sovraštvo nad neverujoče, predvsem pa do privržencev komunistične ideje. V tem duhu vzgajani so tudi mladi duhovniki in zaradi tega je sprava še kako daleč.

6. Da bi, kot nekdaj OF in potem ves proces osamosvojitve, bili tudi v tem času izvoljeni funkcionarji toliko pogumni, da bi odločno skrbeli le za dobro demosa (ljudstva) in se ne pokoravali zahtevam ali mamljivim ponudbam raznih lobijev, ki zaradi lastnega koristoljubja ne morejo delati v korist večine. Današnji ustavnopravni sistem tega ne omogoča. Demokracija ni izvolitev tipa, ki nato skrbi zase, za svoj položaj, za stolček, le za svoje, ampak je ta izvoljeni dolžan skrbeti samo za celotno ljudstvo (demos) in s svojo pokončno držo kdaj reči tudi ne močnejšim. Če tega ni sposoben ali tega ne dela, ga je treba po najkrajši možni zakonski poti odstraniti. Tako je treba spisati ustavo in zakone.

7. Pa lepo iluzorno leto 2017 Vam želim!

Janez Mramor, Sv. Trojica na Blokah