Čeprav so pegice unikatne in simpatične, nekatera dekleta, ki jih imajo, ne razmišljajo tako. Pred nekaj stoletji so veljale za lepotno napako, pripisovali pa so jih nižjemu sloju, ljudem, ki so delali zunaj, na soncu. Dame višjega sloja si jih niso smele privoščiti, zato so se skrivale pred sončnimi žarki. Da bi bila njihova koža videti brezhibna, so jo zakrivale, pegice pa poskušale odstranjevati z različnimi pripravki in metodami.

Danes je zgodba drugačna. »Ženske in dekleta, ki pegice imajo, jih sprejemajo kot nekaj lepega, celo poudarjajo jih. Tiste, ki jim jih narava ni namenila, pa jih s pomočjo ličil v celoti narišejo,« je povedala Petra Fröhlich, vizažistka in maskerka z dvanajstletnimi izkušnjami na področju ličenja in maske. Delala je tako v Sloveniji kot v tujini, na modnih fotografiranjih, gledaliških predstavah in televizijskih oddajah pa tudi snemanjih videospotov, serij, filmov in oglasov s priznanimi ameriškimi in angleškimi produkcijskimi hišami, sodelovala pa je tudi s hollywoodskimi režiserji, kot so Jake Scott, Gary Shore, Nabil, Ben Gregor in Nigel Simpkis.