V predhodni objavi (14. 12. 2016) sem navedel, »da na moj pisni zahtevek upravniku, tj. podjetje Hišni servis Matič, še vedno nisem prejel odgovora«, se je to le zgodilo 17. 12. 2016. Kot priloge sem dobil 10 računov (plačnik JSS MOL). Seveda, bile so priložene še druge listine, ki pa niso bistvenega pomena. Naj pojasnim, JSS MOL je solastnik nekaj stanovanj, ki jih oddaja v najem in je zavezan plačilu stroškov vzdrževanja skupnih naprav in delov.

Pri podrobnejšem pregledu računov sem ugotovil, da so postavke starejšega datuma, na primer sanacija vrat dvigal, datum računa izvajalca 23. 2. 2015, ali pa sanacija strehe objekta, datum računa izvajalca 5. 2. 2014. (Poudarjam, da so letnice točno navedene.) Mar je to gospodarno ravnanje upravnika?

Vsak podjetnik se potrudi, da izstavi račun čim prej – tako, da sledi tudi hitro plačilo (v roku?). Da mora plačnik dati pobudo izdajatelju, pa je to »edinstven« primer. »Zakaj bi se nekdo branil denarja?« To še ni vse! Obstajata še dva računa, skupni znesek 2.211,20 evra, izdana maja in novembra 2013! Upravnik je na svojem razdelilniku navedel »datum valute (rok plačila) 16. 1. 2017!

Če tega skrajno negospodarnega ravnanja upravnika ne bi objavil v Dnevniku, tega denarja ne bi nikdar etažni lastniki dobili povrnjenega. Vse dokler denar ne bo nakazan na transakcijski račun rezervnega sklada, smo namenoma oškodovani, in sicer… (imam izračun, vendar je dolžnost nadzornega odbora, da ukrepa).

V vednost Fursu: davčni zavezanec, upravnik Hišni servis Matič, izstavlja račune etažnim lastnikom, in sicer se zaporedne številke pri vsakem drugem objektu ponovijo, na primer 100-11-2016 (100 – številka stanovanja, 11 – november, 2016 – leto), seveda v tolikih objektih, ki imajo 100 stanovanj. Številko 1 pa ima vsak objekt! Na računu je zapisana postavka »hišniška dela« – neobdavčeno! Storitev opravi Hišni servis Matič, razdelilnik št. 21614, plačniku pa je za isto storitev zaračunana enkrat višja in enkrat nižja davčna stopnja? Iz javno dostopne evidence je razvidno, da podjetje nima nobenega zaposlenega ... Kdo potem opravi »hišniška dela«? Kdo izstavi račun za opravljeno storitev?

In če se vrnem k vsebini prvega odstavka: močno upam, da »tak« upravnik ne bo dobil »certifikata«, sicer…

Karel Zajc, Ljubljana