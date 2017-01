Trda plastična embalaža, kot so PET-plastenke za pijače, postaja v svetu vse bolj popularna. Zaradi manjše teže in manjše porabe materialov med proizvodnjo ter posledično nižjih stroškov pa tudi nižjega ogljičnega odtisa med transportom plastenke vse bolj nadomeščajo pločevinke in steklenice. Manjšo in lažjo trdo plastično embalažo kot okolju bolj prijazno dojemajo tudi potrošniki, zato ji ugledna svetovalna hiša Smithers Pira v prihodnjih letih napoveduje najvišjo rast med embalažnimi materiali. Vrednost trga toge plastične embalaže naj bi s 161 milijard evrov leta 2015 zrasla na 206 milijard leta 2020, pri čemer se ji največ priložnosti odpira v industriji pasteriziranega mleka in vročega polnjenja prehrambnih izdelkov, na primer omak. Najbolj bo trg rasel v novih regijah v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Aziji.

Zaradi spletne prodaje bo ostal vodilni karton

A če trda plastika nadomešča pločevinke in steklenice, ima hkrati na močno konkurenco v tako imenovani fleksibilni embalaži, narejeni iz papirja, plastike in folij oziroma kombinacije naštetih materialov. Iz njih so narejeni vrečke in ovitki za živila, (jogurtovi) lončki, ovijalni in zavijalni papir... Predvsem izboljšave pregradnih lastnosti pri večslojni plastiki in zmanjševanje debeline folije ob njeni nezmanjšani učinkovitosti bodo po prepričanju analitikov poskrbeli, da bo fleksibilna embalaža kmalu v večji meri prodrla tudi na trg pijač, kjer se bo kosala s togimi PET-plastenkami. Trg fleksibilne embalaže naj bi do leta 2020 v primerjavi z letom 2015 zrasel za 28 milijard evrov in dosegel 197 milijard. Še naprej bodo zanj najpomembnejše azijske države.

Ne glede na veliko širjenje plastike pa bo svetovni embalažni trg tudi v prihodnje obvladovala kartonska embalaža. S kartonom, zložljivimi škatlami in tetrapakom za shranjevanje tekočin proizvajalci na leto ustvarijo za 238 milijard evrov prometa. Leta 2020 ga bodo za 278 milijard evrov. Primat najpomembnejšega trga bo tudi takrat držala Kitajska, ki je lani na tem mestu prehitela ZDA. K skokoviti rasti porabe kartonske embalaže bosta prispevali še Indija in Južna Koreja, saj se tudi v teh dveh državah internetna prodaja izdelkov strmo vzpenja. Prav nanjo je vezana rast porabe kartonske embalaže v zadnjih letih. Kitajci in Indijci na internetu nakupujejo že enako pogosto kot potrošniki v razvitih državah, hkrati pa imajo nakupovanje na spletu raje kot sprehod do trgovine.