Po podatkih Agencije za energijo je bilo lani največ menjav na maloprodajnem elektrotrgu. Dobavitelja elektrike je namreč zamenjalo kar 58.669 gospodinjstev in 17.862 podjetij, skupaj je bilo torej kar 76.531 menjav. Na vprašanje, zakaj je bilo prav lani največ menjav elektrotrgovcev v zadnjih šestih letih, Martin Novšak, predsednik uprave Gen energije, pojasnjuje, da so potrošniki postali vse bolj poučeni in iščejo cenejše rešitve. »Po drugi strani je na elektrotrgu dovolj konkurenčne ponudbe, dobavitelji pa poslujejo z zelo majhnimi razlikami v ceni. Posledica vsega tega je konsolidacija na elektrotrgu,« pravi Novšak.

Trg se konsolidira že dve leti in se še bo Spomnimo, da smo v Sloveniji že od jeseni leta 2015 priča konsolidaciji oziroma združevanju na elektrotrgu. Pred slabim letom in pol, natančneje oktobra leta 2015, sta se v enotno podjetje ECE združili hčerinski podjetji Elektra Celje in Elektra Gorenjska. ECE je tako postal drugi največji ponudnik električne energije pri nas. Sredi decembra lani pa se je po skoraj dveh letih zaključil postopek največje elektroporoke v Sloveniji, saj sta se združili največji elektrotrgovski družbi: Gen-I in Elektro energija, hčerinska družba Elektra Ljubljana. Skupaj bosta v prihodnje obvladovala okoli 40-odstotni tržni delež na maloprodajnem elektrotrgu. Novšak omenjeno združitev pozdravlja, saj je to po njegovem mnenju dobro tako za slovenski elektrotrg kot tudi za kupce, združeno podjetje pa bo postalo še konkurenčnejše. Skupaj bo zaposlovalo okoli 310 ljudi – okoli 70 iz Elektro energije in 240 iz Gen-I. Po besedah Andreja Ribiča, predsednika uprave matičnega Elektra Ljubljana, bosta blagovni znamki Gen-I in Elektro energije še vsaj tri leta ločeni, za stranke obeh elektrotrgovskih družb ne bo nobenih sprememb. Novost sta le skupno trženje in nabavne dejavnosti združenega elektrotrgovca.

Na elektrotrg vstopil še Telekom Pri nas imamo po podatkih agencije za energijo kar 21 dobaviteljev elektrike. Med zadnjimi sta na elektrotrg vstopila nemški RWE (junija leta 2015), novembra lani pa Telekom Slovenije. »Prepričani smo, da je naša ponudba izjemno konkurenčna in zato zanimiva za naše uporabnike. To dokazuje tudi odziv, ki je v prvem mesecu in pol presegel naša pričakovanja,« pravijo na Telekomu Slovenije. Vendar konkretnih podatkov glede števila njihovih naročnikov in načrtov, ki jih imajo na področju dobave elektrike, ne razkrivajo. »Lahko povemo, da storitev dobave elektrike za zdaj ponujamo le gospodinjstvom, načrtujemo pa, da bomo elektriko letos ponudili tudi podjetjem,« še zatrjujejo na Telekomu. Po naših informacijah Telekom elektriko kupuje pri Petrolu. Na vprašanje, ali to drži, so nam na Telekomu odgovorili, da imajo za zdaj dogovor o trgovanju in dobavi sklenjen le z enim partnerjem. »Če se bodo v prihodnje trendi rasti na tem področju nadaljevali, bomo število partnerjev širili,« še pravijo na Telekomu.

V HSE so se zavili v molk Tudi v HSE, kjer na maloprodajnem trgu dobavljajo elektriko le za poslovni odjem, imajo velike načrte. Tako je generalni direktor HSE Gorazd Skubin nedavno izjavil, da »so med novostmi tudi vertikalna integracija oziroma dodajanje produktov končne prodaje, saj HSE prodaja elektriko le na veleprodajnem trgu, zato je logična pot prodaja končnim odjemalcem«. Zanimalo nas je, ali to pomeni, da bo HSE postal dobavitelj na maloprodajnem trgu tudi za gospodinjstva, kdo so njihove stranke na maloprodajnem trgu za poslovni odjem in ali so to morda predvsem državna podjetja. V HSE pojasnjujejo, da na vprašanja ne morejo konkretno odgovoriti. »Ko bodo sprejete odločitve, bomo o tem seznanili javnost. Imen strank pa ne razkrivamo, saj gre za poslovno skrivnost.« Po naših informacijah bodo podrobnosti znane po sprejetem poslovnem načrtu HSE za leto 2017, saj ga nadzorniki družbe še niso obravnavali.