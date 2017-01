Zgodba somalijske matere, ki je konec lanskega leta po dramatičnem reševanju v Kranjski Gori rodila v jeseniški porodnišnici, je odprla tudi vprašanje, kakšno državljanstvo bo imel otrok. Slovenska zakonodaja ne omogoča, da bi novorojenček zgolj s tem, da je bil rojen na slovenskem ozemlju, pridobil slovensko državljanstvo. Državljanstvo otrok namreč Slovenija (kot večina Evrope) povezuje z državljanstvom staršev. Prepoznavanje državljanstva pa ni neposredno, temveč je odvisno tudi od zakonodaje izvorne države. V konkretnem primeru pri tem nastane problem oziroma konflikt zakonodaj: somalijski zakoni namreč ne omogočajo, da bi se državljanstvo na otroka preneslo od matere, temveč ga lahko na otroke prenese le oče. Osebnih podatkov na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) sicer ne razkrivajo, a glede na opisano je verjetno, da otrok (trenutno še) nima državljanstva.

Na MNZ so nam sicer zatrdili, da v takšnih primerih ni bojazni, da bi otrok dolgoročno ostal apatrid, saj naj bi Slovenija najtežje primere reševala v korist otrok, in sicer »z neposredno uporabo določil Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah«. A na Mirovnem inštitutu opozarjajo, da državi na tem področju ne kaže slepo zaupati. »Slovenija ima v zakonodaji pravno praznino, saj ne predvideva podelitve državljanstva otrokom v prav takih situacijah, kot je primer somalijske matere,« pravi direktorica Mirovnega inštituta Neža Kogovšek Šalamon . »Praznino za zdaj Slovenija vsaj na deklaratorni ravni napolnjuje s konvencijo o otrokovih pravicah, vendar mi ni znano, da bi kdaj že kak otrok dobil državljanstvo na ta način.« Mirovni inštitut je kot del mednarodnega boja za odpravo apatridnosti v minulih letih pripravil že dve poročili o stanju v Sloveniji, iz katerih izhaja, da država tega področja nima sistematično urejenega.

Ker je mati prosilka za azil, je tudi otrok trenutno pravno, zdravstveno in socialno varen. Če bosta pridobila status begunca, jima bodo priznane tudi druge pravice, ki jih imajo državljani (z izjemo volilne pravice in še nekaterih). Le da bo tedaj ponovno – tedaj dolgoročno – nastopilo vprašanje, kaj bo z otrokovim državljanstvom.

Brezdržavljanskost so trpeli že otroci izbrisanih

Na vprašanje Dnevnika, koliko je bilo doslej primerov urejanja državljanstev otrok neposredno na podlagi Konvencije o otrokovih pravicah, so nam na MNZ odgovorili, da podatka o tem ni. Največkrat se je konvencija uporabila v naturalizacijskih postopkih (potem ko je otrok že daljši čas brez državljanstva živel v Sloveniji, op. p.). Po dostopnih podatkih se je na ta način – z velikimi napori nevladnih organizacij – državljanstvo uredilo pri otrocih izbrisanega Alija Berishe. Brezdržavljanskost je sicer v preteklosti doletelo več otrok izbrisanih in zlasti Romov iz drugih jugoslovanskih republik, ki so po razpadu države ostali ujeti v »vmesnih statusih«.

»Že leta opominjamo na praznino (ki vsaj potencialno ogroža pravice otrok brez državljanstva, op. p.) in izražamo bojazen, ali bo država res uporabila Konvencijo o otrokovih pravicah, ko bo prišlo do tega,« pravi Kogovšek-Šalamonova. Če bo beguncev v prihodnosti v Sloveniji več, se bo povečeval tudi problem. Po podatkih UNHCR denimo tudi Sirija spada med države, ki omejujejo možnost za pridobitev državljanstva sirskim otrokom, ki niso rojeni v Siriji. Poleg tega (teoretičnega problema) je problem tudi dejstvo, da begunci prihajajo iz držav, ki de facto ne funkcionirajo, kar prav tako povečuje tveganje, da državljanstev novorojenih otrok ne bo imel kdo priznati.

»Menimo, da bi Slovenija morala ratificirati tudi konvencijo o zmanjševanju števila oseb brez državljanstva, ki je še ni ratificirala,« dodaja Kogovšek-Šalamonova. Konvencijo o zmanjševanju števila oseb brez državljanstva so Združeni narodi sprejeli leta 1961 prav zato, da bi še bolj natančno uredili to zapleteno mednarodnopravno področje. Slovenija pa konvencije ne podpiše, ker trdi, da so njena določila že vgrajena v našo zakonodajo…