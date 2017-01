Evropa je dom mnogim skritim podjetnikom, ugotavlja novo poročilo Svetovnega gospodarskega foruma in Globalnega podjetniškega monitorja (GEM). Gre za tako imenovane notranje podjetnike, ki ne ustanovijo lastnega podjetja, temveč inovirajo znotraj obstoječih organizacij. S projekti in drugimi inicativami spreminjajo uveljavljena podjetja ali znotraj njih ustanavljajo nove podjeme. Delež tovrstnih podjetnikov je med podjetniki v Evropi najvišji na svetu, znaša namreč kar 40 odstotkov.

»Tudi v Sloveniji je notranje podjetništvo v poslovni praksi precej prisotno, vendar se običajno ne pojavlja s tem nazivom,« je pojasnila Barbara Bradač Hojnik , članica slovenskega tima GEM na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti. »Uveljavlja se z drugimi nazivi delovnih mest, kot je na primer menedžer za ideje ali idejnik, nekatera podjetja pa imajo oblikovane tudi posebne time in enote za razvoj notranjega podjetništva.« Med njimi so podjetja z vseh lestvic najuspešnejših podjetij, od gazel do najuspešnejših izvoznikov, kot sta denimo Halcom in Outfit7, je ocenila Bradač-Hojnikova.

Evropa sicer velja za celino z nizkimi stopnjami podjetništva in visokimi splošnimi stopnjami gospodarske konkurenčnosti. Navidezen paradoks pa razreši ravno vpeljava notranjega podjetništva: kar Evropa izgubi pri nastajajočih in novih podjetjih, nadoknadi z notranjim podjetništvom, ugotavljajo strokovnjaki. Če se stopnja notranjega podjetništva poveča za 2,5 odstotka, konkurenčnost države v povprečju naraste za eno dodatno točko, kažejo izsledki raziskave. Notranji podjetniki poleg tega ustvarijo tudi več delovnih mest kot tisti, ki ustanovijo lastno podjetje, saj jim uveljavljena podjetja dajejo potrebno podporo in dostop do finančnih in drugih virov.

Podjetnost v Sloveniji ni vrednota

Na skupni lestvici samostojnega podjetništva in notranjega podjetništva so med evropsko osemindvajseterico najvišje uvrščene Estonija, Švedska in Latvija. Slovenija je pri notranjem podjetništvu zasedla 10. mesto, pri samostojnem pa 23. mesto. »V Sloveniji je egalitarizem, torej želja po enakosti v družbi, močno prisoten že od nekdaj. Podjetniki, ki uspejo, pa ne spadajo v koncept enakosti v družbi, saj štrlijo iz povprečja. Zato niso pozitivno sprejeti in zaželeni v naši družbi,« pravi Bradač-Hojnikova.

»V Sloveniji se vsako leto rodi veliko podjetniških idej, nekateri posamezniki se za podjetništvo odločijo zaradi nujnosti, da preživijo, drugi zato, da bi izkoristili obetavno poslovno priložnost,« pojasnjujejo v javni agenciji Spirit. Zgodnja podjetniška aktivnost sicer pri nas od leta 2012 upada, hkrati pa je v tem času narasla podjetniška aktivnost iz nuje, je pokazala raziskava GEM. Ker se za podjetništvo iz nuje odločajo tisti, ki druge možnosti ne vidijo, so tudi manj razvojno naravnani, manj zaposlujejo in so manj konkurenčni.

Če je imelo v letu 2015 dobrih 60 odstotkov odraslega prebivalstva pozitiven odnos do podjetništva, je bilo tistih, ki so dejansko postali podjetniki, bistveno manj, in sicer le 3,2 odstotka. »Toda tudi vsi ti se ne obdržijo, saj je vseh tistih podjetnikov, ki svoje podjetje uspešno vodijo v začetnih turbolentnih letih in preidejo med ustaljene podjetnike, v Sloveniji le 4,2 odstotka,« so ocenili v Spiritu.

Kakšno spodbudo bi morala torej podjetništvu ponuditi država? V Spiritu izpostavljajo potrebo po izboljšanju regulative, ki se dotika vsakodnevnega poslovanja podjetij, in izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo. Za spodbujanje podjetništva na dolgi rok pa bi morali jasno in pozitivno reklamirati podjetništvo.