Vroč petek je povzročil minister za kulturo Tone Peršak, ko je na seji komisije državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport dejal, da sta se z direktorjem Slovenske filharmonije Damjanom Damjanovičem dogovorila, da bo s 1. julijem prišlo do zamenjave na tej funkciji, razpis za direktorsko mesto pa naj bi bil še ta mesec. A Damjanovič je že med sejo njun dogovor zanikal; menila naj bi se le o datumu objave razpisa za direktorja filharmonije, to bi bil 1. julij, on pa naj bi direktor ostal do konca mandata oktobra 2018. Naknadno je potem Peršaku pojasnil, da ga očitno ni dobro razumel. Se je minister v svoji izjavi nekoliko prenaglil? Če direktor ne odstopi sam, ga sicer minister lahko razreši, denimo zaradi negativnega revizijskega poročila ali pa tudi zaradi zaradi neizpolnjevanja začrtanih nalog – tak primer smo že imeli. V Damjanovičevem primeru bi to lahko bil upad obiska in konfliktno vodenje SF.

Komunikacijski šum se je očitno začel (vsaj) že dan prej, v četrtek, ko je minister nenapovedano obiskal Slovensko filharmonijo (vsaj orkestra o obisku vodstvo SF ni obvestilo, čeprav se je uradno najavil) in kjer sta se z Damjaničem očitno pogovarjala o odstopu. Četudi se zdi, da Damjanovič ne želi odstopiti, mu menda že iščejo drugo primerno delovno mesto.

Sicer pa po naših informacijah vlada na relaciji Slovenska filharmonija, kulturno ministrstvo in v zgodbo vpleteni odvetniki, tako direktorjevi kot sindikalni, zelo napeto vzdušje, kjer vsi ravnajo zelo taktično. Sindikati so opozorili, da stavkovne zahteve niso izpolnjene, orkester nima zakonskega zagotovila za soodločanje pri izbiri umetniškega vodje dirigenta, prav tako še niso spremenjeni akti, ki bodo omogočili drugačno sestavo sveta javnega zavoda, v katerem bi bila dva predstavnika zaposlenih (ne le eden kot do zdaj, zaradi česar so bili vsakič preglasovani). Položaj glede Uroša Lajovica je ravno tako negotov.

»Stavkovni odbor orkestra za zdaj ne vidi razloga za optimizem, saj nas ministrstvo ni vključilo v pogajanja,« pravi predsednica odbora Marina Kopše. Zato bodo vzeli resno le overjene pisne dogovore med vodstvom hiše in ministrstvom. Povedala je še, da se bo stavkovni odbor ta teden skupaj z odvetniki in sindikati dogovoril, kako bodo ravnali naprej.