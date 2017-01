Mlada zvezdnica Dolores Hart je zaslovela kot prvo dekle, ki jo je na filmskem platnu poljubil Elvis Presley. Ob njeni na videz nenadni odločitvi za samostansko življenje je marsikdo v Hollywoodu nemara cinično pomislil, da gre za propagandno potezo 24-letne igralke, ki je zaslovela z vlogo svete Klare iz Assisija. Če je bila res propagandna poteza, je bila zasnovana zelo dolgoročno. Dolores Hart, danes se imenuje mati Dolores, je namreč po 53 letih še vedno v samostanu. Pred temi leti je svoje življenje popisala v avtobiografiji Uho srca (The Ear of the Heart (2013).

Poljub, ki je trajal 40 let

Dolores Hart – s pravim priimkom Hicks – se je rodila 20. oktobra 1938 v Chicagu, odrasla pa je v Hollywoodu. Oba od staršev sta bila igralca, ki sta se poročila pri 16 oziroma 17 letih, nato pa se s hčerjo s trebuhom za kruhom preselila v Kalifornijo.

Dolores je po ločitvi staršev pogosto obiskovala očeta na snemanjih in tudi sama postala igralka. Leta 1956 je nastopila v filmu z Elvisom Presleyjem. Njun filmski poljub – omejitev filmskega poljuba je bila 15 sekund, ta pa traja že 40 let, se je nekoč pošalila Dolores, ki jo še danes najpogosteje sprašujejo, kako je bilo poljubiti Elvisa – ji je prinesel zavist, slavo in nove vloge. Izkazalo se je namreč, da Dolores, ki so jo brž oklicali za novo Grace Kelly, nima le tople, prikupne lepote, temveč tudi resničen igralski talent. Kritikom je padla v oči celo v filmih, ki sami po sebi niso bili kdove kako dobri ali uspešni. Danes najbolj slovi po uspešnici Kje so fantje (Where the Boys Are, 1960), melodrami o najstnikih na razpuščenih počitnicah. Naslednje leto je Dolores v filmu o Frančišku Asiškem nastopila v vlogi svete Klare. Ko se je skupaj s filmsko ekipo v Vatikanu srečala s papežem Janezom XXIII., je ta izrekel besede, ki jih je marsikdo štel za preroške. Ko se je Dolores predstavila in povedala, da je igrala Klaro, jo je papež popravil z besedami: »Ti si Klara.«

To ni bilo zadnjič, da je Dolores Hart igrala osebo, ki stavi svoje življenje na Boga. Po sijajnem nastopu v drami o judovski vojni begunki Lisa (1962) je v eni od epizod TV-serije The Virginian igrala katoliško misijonarko. Vse kaj drugega pa je bila vloga, s katero se je poslovila od filma. V komediji Pridi, poleti z menoj (Come Fly With Me, 1963) je igrala stevardeso, ki išče bogatega moža. Nihče razen nje ni vedel, da bo to njen zadnji film.