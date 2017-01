Alpsko smučanje je pospremilo na zadnjo tekmovalno pot ambasadorko zdravja, uspehov in poliglotko, ki tekoče govori številne tuje jezike. Tina Maze je na svoji športni poti v Mariboru dočakala polnoletnost. V svetovni pokal je na Pohorju vstopila 2. januarja 1999, ko je debi v superveleslalomu končala na 32. mestu. Zadnjo vožnjo je na pohorski strmini odpeljala čez 18 let in pet dni, 7. januarja 2017, ko je pred 15.000 gledalci pomahala v slovo. Športno pot je končala v svojem slogu, kot je pred leti prepevala v pesmi Moja pot je moja odločitev. Vmes je osvojila štiri olimpijske kolajne, od tega dve zlati, devet s svetovnih prvenstev, od tega štiri zlate, dosegla 81 uvrstitev na zmagovalni oder svetovnega pokala, od tega 26 zmag, zmagala v vseh disciplinah alpskega smučanja in postala svetovna rekorderka v sezoni 2012/13, ko je zbrala 2414 točk svetovnega pokala. Postala je najboljša slovenska športnica vseh časov. In kar bo v preostanku njenega življenja najpomembnejše: nikoli ni bila resneje poškodovana.

»Čustveno je bilo zelo zahtevno. Veliko ljudi me je prišlo pozdravit in to zelo cenim. V alpskem smučanju sem doživela veliko lepih in težkih trenutkov, za vse doživeto pa sem zelo hvaležna,« je povedala Tina Maze. »Takoj, ko sem oznanila, da bom zadnjič v karieri nastopila v Mariboru, sem se odločila za takšen scenarij slovesa, kot sem ga uprizorila na svoji zadnji tekmi. Andrea Massi je imel pripravljen scenarij B, da bi tekmovala na polno. A sem imela enostavno premalo treninga in energije za vrhunski rezultat,« je odgovorila Korošica. »Za zdaj ostajam v svetu športa, v katerem se najbolje znajdem. Počasi me bo pot vodila tudi drugam. Imam veliko izzivov.«

Gledalci so se Črnjanki poklonili, kot se za šampionko njenega kova spodobi. Namenili so ji bučen aplavz. Vsi prisotni so se zavedali, da so priče zgodovinskemu trenutku. Tina Maze je odpeljala nekaj popolnih veleslalomskih zavojev, ob popolni izvedbi pa so ti še vedno med najhitrejšimi v svetovnem pokalu. To je bil ob zahvali ob progi in poklonu navijačem njen največji cilj zadnje tekme kariere. Tekmovalno slovo je opravila v značilnem, elegantnem slogu, ki jo je skozi kariero krasil na vsakem športnem koraku.

Težko bi bilo na letošnji Zlati lisici trditi, koliko gledalcev je prišlo pod Pohorje, ker se je zadnjič po strminah spustila Tina Maze, saj je Ilka Štuhec v Mariboru tako priljubljena, da bi gledalci dobili veliko dozo veselja tudi ob drugačnem scenariju 53. lisičke. Dejstvo je, da si je Črnjanka izbrala za poslovilno tekmo svoje najljubše tekmovanje, na katerem je debitirala v svetovnem pokalu, se prvič povzpela na zmagovalne stopničke (leta 2002 je bila druga v veleslalomu) ter kar trikrat zmagala (leta 2005 in 2009 v veleslalomu in 2013 v slalomu). Maribor je bil na njeni športni poti tudi krut, saj je na Štajerskem zapravila drugi veliki kristalni globus skupne zmagovalke svetovnega pokala, ko je v svoji zadnji tekmovalni sezoni 2014/15 ostala tako brez slalomskih kot veleslalomskih točk.

Na snegu pa – spet najboljša

V imenu Slovenije se je večkratni svetovni prvakinji za vse lepe trenutke zahvalil slovenski predsednik Borut Pahor ter jo okronal z lovorovim vencem. Premier Miro Cerar je dejal, da je lahko Tina Maze zgled mladim Slovencem, ki naj sledijo njeni športni poti. Tini Maze so se poklonili številni drugi politiki, najvišji predstavniki Smučarske zveze Slovenije ter najbližji sodelavci v času njene športne poti. Doživela je slovo, kakršnega si je želela in si ga zaslužila, potem ko je oktobra lani v Söldnu oznanila konec športne poti.

Ob pogledu na zadnjo vožnjo Tine Maze se nas je večina spraševala, ali je bilo res potrebnega toliko prahu okrog njenega slovesa. Odgovor se ponuja sam od sebe. Da, res je bilo potrebnega toliko gneva Tine Maze in njene ekipe ter Smučarske zveze Slovenije. Zato, ker je bila vse skupaj preslikava kariere najboljše slovenske alpske smučarke. Športna pot dvakratne olimpijske prvakinje je bila polna vzponov in padcev, ki so jo pripeljali do najboljše slovenske športnice vseh časov. Na poti do cilja njena ekipa ni izbirala sredstev. S Smučarsko zvezo Slovenije, njenimi trenerji in funkcionarji je bila velik del samostojne poti v sporu. In tako je bilo tudi od oktobra naprej, ko je na avstrijskem Tirolskem oznanila, da se bo poslovila v Mariboru. V Söldnu si je s funkcionarji Smučarske zveze Slovenije izmenjavala komplimente, mesec in pol kasneje pa očitke, ki so se začasno zaključili s pravniškim premirjem.

V kakšnem odnosu sta končala tekmovalno pot najboljše slovenske alpske smučarke Smučarska zveza Slovenije in Tina Maze, nazorno kaže podatek, da je v Mariboru sliko bloškega smučarja v imenu SZS smučarki izročil Polde Flisar. Torej tehnični sodelavec SZS in nihče izmed vodilnih. Na smučarski zvezi so si po njihovih besedah želeli drugačnega scenarija, a sta morala po naših informacijah tudi pri tej stvari podrobnosti urejati pravna zastopnika obeh strani. Damijan Terpin in Barbara Kürner Čad sta se odločila za kompromis Flisarja, alpskega smučarskega Turbo Poldeta.

Na snegu pa je bila spet stara zgodba. Tina Maze je bila najboljša tudi na svoji zadnji tekmi v karieri, saj se je o njej govorilo precej več kot o zmagovalki Tessi Worley. In to v dresu slovenske reprezentance brez sponzorjev, kakršen je bil končni izkupiček pravnih zastopnikov.