V bolnišnico so ga sprejeli sredi prejšnjega meseca, sporočilo o njegovi smrti je objavilo vodstvo socialistov, vzroka pa niso navedli. Soares je imel resne zdravstvene težave zadnja tri leta, dodatno pa ga je prizadela smrt žene Marije. Poročila sta se leta 1949, ko je bil zaradi svoje politične dejavnost zaprt v tedanjem lizbonskem zaporu Aljube. Spoznala sta se na lizbonski univerzi, ko je bila že znana igralka, diktatorski režim pa ji je zaradi te uporniške geste zaprl vrata gledališč. Omenjeni zapor je zdaj muzej portugalske zgodovine od leta 1890 do 1976, ko je Soares po turbolentni, a nekrvavi revoluciji, saj so jo Portugalci ubranili z nageljni v ceveh vojaških tankov in pušk, prvič postal predsednik socialistične vlade. Pred tem je bil v prehodni vladi po zrušitvi naslednika dolgoletnega diktatorja Oliveire Salazarja Marcello Caetano zadolžen za pogajanja s portugalskimi kolonijami v njihovih prizadevanjih za neodvisnost.

»V politiki so zmage in porazi, pomembno pa je da ohraniš svoja prepričanja in se za njih bojuješ,« je dejal leta 1986, ko je tesno, le z dvoodstotno prednostjo zmagal na predsedniških volitvah in nato na tem položaju ostal oba ustavno predvidena mandata. Kot predsednik vlade je bil pred tem dvakrat prisiljen predčasno končati mandat, obakrat v dveh letih. Njegovo prvo vlado so pokopale razprtije na levici s portugalskimi komunisti, s katerimi ni hotel sodelovati, manjšinska vlada pa je bila hkrati v tranzicijskem obdobju po diktaturi prisiljena v vrsto nepriljubljenih varčevalnih ukrepov. Tudi v drugo je leta 1983 prevzel premierski položaj po globoki politični krizi in v naporni koaliciji s socialdemokrati, ki je vzdržala do leta 1985, v tem času pa je Soaresu uspelo tako rekoč samemu prepričati do Bruslja zelo skeptične sodržavljane, da je njihova prihodnost v Evropski uniji.

V času Salazarjeve diktature je Soares kar dvanajstkrat pristal v zaporu, bil razglašen za narodnega izdajalca, ker je podpiral protikolonialna gibanja ter večkrat končal v eksilu, kjer je tudi ustanovil tedaj ilegalno socialistično stranko. Po njeni zmagi na prvih demokratičnih volitvah je dejal: »Socializem in svoboda so tisto, v kar verjamemo, in ne v levo ali desno diktaturo.« Soares je bil znan kot bistroumen razpravljalec in politični govorec, večina njegovih privržencev in tudi nasprotnikov pa se je strinjala, da ni bil vešč praktičnim političnim nalogam, ampak so ga privlačile velike ideje in načrti.