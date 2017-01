Stotine pohodnikov je na pohodih preživelo noč in ledeno mrzlo jutro, Dražgoše pa so nekaj tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije sprejele v soncu. Mraz ni bil ovira za stiske rok, vse skupaj je spremljala tudi harmonika. »Včasih sem bil tu na tekaških tekmah, desetletja prihajam sem in zdaj rad raztegnem meh,« je dejal dobro razpoložen Rudolf Jereb in se pošalil, da je »od Sv. Duha – ampak drugače pa od očeta in mame«.

Dobro so bile razpoložene tudi številne skupine, ki so si ob poti pripravile okrepčilo, kozarček medice je bil za Celjanke Polono, Tatjano, Mileno, Marjano in druge odlično »zdravilo« proti mrazu, ki je letos verjetno koga tudi odvrnil od poti v vas na obronkih Jelovice. »Smo prav borčevsko razpoložene,« so zatrdile v en glas in prav tak opis razpoloženja je verjetno najboljša ponazoritev simbola ali fenomena zbiranja ljudi v vasi, ki je doživela pred 75 leti partizanski odpor okupatorju in pred 60 leti začetek prireditev, ki so na koncu vedno pomenile srečanja ljudi.

»Dražgošani kar množično sodelujemo pri dogajanju, naša ekološka kmetija skrbi za lačne z domačimi dobrotami,« nam je povedala Ana Marija Habjan s kmetije Pri Šimnu, in ocvirkovca, kruh z zaseko in drugi prigrizki so potešili lakoto marsikomu. Dražgoše so danes lepa vas, kjer pa je še vedno živ spomin na tragedijo, ko so Nemci po partizanskem umiku požgali hiše, ubili 41 domačinov, preostale pa pregnali.