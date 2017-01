Benjamin in Ingrid Hjertefølger sta svoje domovanje, imenovano naravna hiša, ki je »zavito« v stekleno kupolo, začela graditi pred dobrimi tremi leti. Za tiste, ki tega ne vedo, naj pojasnimo, da je geodetska kupola okrogla struktura, sestavljena iz mreže steklenih trikotnikov. Ta varuje okolju nadvse prijazno hišo pred izjemno težkimi vremenskimi razmerami na severnem tečaju, hkrati pa družini omogoča, da v njej gojijo celo vrtnine.

Hiša iz organskih materialov Kupola podjetja Solardom Industries iz aluminija in stekla z vgrajeno solarno tehnologijo, visoka sedem metrov in pol, je bila postavljena avgusta leta 2013. Ravno prav, da so Hjertefølgerjevi s svojimi prijatelji v njej začeli graditi dom iz organskih (pesek, glina in voda) ter recikliranih materialov. Nastala je hiša v treh etažah s petimi spalnicami, dvema kopalnicama, dnevnim prostorom, kuhinjo, jedilnico in celo garažo. Z vgradnjo v zemljo so preprečili, da bi prostorno domovanje izgubljalo tako potrebno toploto, ki jo prispevajo solarne plošče in peč na drva. Območje, kjer stoji hiša, je kar tri mesece na leto zavito v polarno noč brez sonca.

Trajnostno bivanje in ekološka vzgoja pridelkov Steklena kupola omogoča družini, da ob hiši vzgajajo zelenjavo pet mesecev dlje, kot bi jo sicer lahko na prostem. Pod kupolo uspevajo jabolka, češnje, slive, marelice, kivi, grozdje, kumare, paradižnik, melone in zelišča. Lasten pridelek pa je samo začetek trajnostnega življenja v naravni hiši. Hjertefølgerjevi odpadno vodo ponovno uporabijo za zalivanje in gnojenje rastlin, poleg tega tudi kompostirajo ostanke hrane. Pozorni so na to, da uporabljajo okolju in ljudem prijazna ter biorazgradljiva gospodinjska čistila, tako da lahko ta brez skrbi za njihovo zdravje končajo v odpadni vodi za zalivanje pridelkov.