Iz bogate ponudbe predstavljenih izdelkov smo izbrali sedem zanimivih novosti. Skorajda smo pripravljeni trditi, da boste začeli sanjati o hišnem robotu, še preden se boste prebili na konec pričujočega seznama! No, skorajda.

Lebdeči zvočnik Ne, ne gre za drugorazredni znanstvenofantastični film. To je resničnost. Zvočnik v zraku bo zagotovo naredil velik vtis na vaše goste. LG-jev PJ9 s pomočjo elektromagnetov lebdi nad polnilno postajo, medtem ko predvaja vašo najljubšo glasbo. Ko majhni 360-stopinjski napravi zmanjka energije iz baterijskega pogona (zdrži približno deset ur), sede na polnilnik, medtem ko še naprej predvaja glasbo. In zakaj lebdi? Zato, ker lahko! Naj se zabava začne – takoj ko bo korporacija LG najavila, kdaj bo v prodaji in koliko bo stal.

Pametna postelja, ki preprečuje smrčanje Ste pripravljeni na posteljo, ki bi lahko bila pametnejša od tistih, ki v njej spijo? Recimo, da ste. Ali vaš partner tako glasno smrči, da zbudi še domačega ljubljenčka, ki spi v sosednji sobi? Se sleherno noč premetava v spanju, da zjutraj vstanete popolnoma neprespani? Namesto da se preselite na kavč v dnevni sobi, preizkusite raje pametno vzmetnico, ki vam ogreje premrzle noge, vas zjutraj ravno pravi čas zbudi in se samodejno prilagodi oblikam vašega telesa. Poleg tega zazna, če speči smrči in vzdigne vzglavje na njegovi/njeni strani postelje, da prepreči nadležne zvočne učinke. Inovativna postelja naj bi prispela na trg v prvi polovici letošnjega leta.

Hišni robot, ki vas resnično pozna Robot Olly je sposoben povezati in nadzorovati hišno razsvetljavo, ogrevanje in varnostne sisteme. Nič posebnega, boste rekli. Ta mali robot, ki je videti kot futuristični zvočnik, sedeč na mizi, pa je vendarle nekaj posebnega. Opremljen je z umetno inteligenco, ki mu omogoča prepoznati individualne obraze, glasove in celo razpoloženje vseh, ki živijo v gospodinjstvu. Povrh vsega pa se prilagodi osebnosti vsakega stanovalca posebej. Napravo je zasnovalo londonsko startup podjetje Emotech, razvila pa jo je skupina nevroznanstvenikov in strokovnjakov za učečo se umetno inteligenco. Robot naj bi bil na prodaj to pomlad.

Televizor brez zaslona, ki vas spremlja vsepovsod Želite gledati televizijo iz postelje? Nobenega problema, televizor pač namestite na steno! Kitajsko podjetje XGIMI pa ima drugačno zamisel – center za zabavo prihodnosti, ki projicira filme, televizijske šove in celo videoigre na skorajda vsako površino. Tako lahko svoje priljubljene oddaje spremljate kar na zidovih, okenskih površinah ali celo na hladilniku. Televizor Z4 Aurora brez zaslona, ki je na spletni strani za zbiranje zagonskih sredstev za projekte Indiegogo.com zbral sto tisoč dolarjev, se predstavlja z »zaslonom« do neverjetnih 760 centimetrov, v aparat ugreznjenimi zvočniki in računalnikom, ki ga poganja operacijski sistem android. Aparat je že na prodaj na Amazonu in stane od 699 dolarjev naprej.

Hladilnik, ki je kuharjev najboljši prijatelj Se je mleko skisalo? Vaš novi hladilnik bo to natančno vedel. Če iščete aparat, ki bo zgolj hladil vaša živila, potem ta hladilnik ni za vas. Če pa hočete pomočnika, ki za vas išče recepte, predvaja glasbo, naroča živila na Amazonu in se celo pogovarja z vami, nehajte iskati. LG-jev hladilnik InstaView bo vaš novi najboljši prijatelj v kuhinji. Ponaša se s 73-centimetrskim LCD-zaslonom, ki vam omogoča odličen pregled nad njegovo notranjostjo brez odpiranja vrat, obenem pa vam pošlje posnetke vsebine, ko nakupujete živila – da ne bi slučajno česa pozabili. Edina pomanjkljivost je, da LG še ni razkril, kdaj bo aparat na voljo. Nestrpno čakamo!

Napajalnik na stropu Videti je kot stropna plošča, v resnici pa je napajalnik, ki brezžično napolni vse naprave v svojem dosegu. Končno je prišel čas, ko lahko zavržemo vse napajalnike in žice, ki povzročajo kabelsko solato, saj ta naprava od daleč napolni večino domačih aparatov, od telefonov do prenosnih računalnikov. In še bonus – napravi sploh ni treba naročiti, naj to naredi. Napajalna plošča na stropu vsebuje sprejemnike, ki zaznajo, kdaj kakemu aparatu zmanjkuje energije in ga samodejno napolni. Ker sistem deluje le na platformi Cota, podjetje Ossia, ki je napajalnik izdelalo, zdaj sodeluje z izdelovalci naprav, da bi jo vanje začeli vgrajevati. Dokler to vprašanje ne bo rešeno, je stropni napajalnik še daleč na obzorju.