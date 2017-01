V sneženem Mariboru se je danes zbralo nekoliko manj gledalcev, ki so videli zelo lepo tekmo na spet odlično pripravljeni snežni podlagi. Mikaela Shiffrin je smučala nekoliko bolje kot v Zagrebu in tokrat pripeljala do cilja, in ko Američanka prevozi ciljno črto, je ponavadi povsem v ospredju. Tudi tokrat ni bilo nič drugače, ima pa le 17 stotink sekunde prednosti pred drugo Wendy Holdener. Prva Slovenka je pod Pohorjem nastopila Ana Bucik in v zgornjem delu naredila nekaj manjših napak, v spodnjem pa je dvignila ritem in trenutno zaseda 15. mesto. Razlike so zelo majhne, zato bo v drugi vožnji lahko napadla prvo deseterico v svoji karieri. Maruša Ferk je v vertikali odstopila, je pa zato še enkrat več navdušila Ilka Štuhec. Mariborčanka v letošnji sezoni na slalomih sploh ni nastopala, tokrat pa je s številko 33 vozila »na polno« in prismučala do fantastičnega 11. mesta po prvi vožnji. »Zadnjih nekaj dni starega leta smo tukaj super trenirali, kar nam je prišlo zelo prav. Po vmesnih časih sem slišala, da mi gre zelo dobro, zato sem še bolj grizla, čeprav je šlo nekajkrat na tesno, sem 'priborbala' dol,« je po prvi vožnji povedala Štuhčeva.

Smučarke iz prve deseterice so druga za drugo prevzemale vodstvo, kot zadnja pa je na vrsto prišla najboljša letošnje zime Mikaela Shiffrin . To ni bila njena najbolj dominantna predstava, med drugim jo je v srednjem delu oviral tudi odlomljen količek, a se Američanka ni dala in ohranila 19 stotink prednosti pred Wendy Holdener . Z današnjo zmago in včerajšnjim četrtim mestom je Mikaela Shiffrin postala 53. zlata lisička.

Kako dobro je Bucikova smučala so pokazale šele naslednje tekmovalke, ki so vse po vrsti zaostajale za njo. Za njo je zaostala tudi Ilka Štuhec , ki je tudi v drugo vozila, kot da bi bila specialistka za tehnične discipline, napadala je skozi celotno progo in le malo izgubila v primerjavi z Bucikovo, v cilj je prišla kot tretja. Štuhčeva je bila upravičeno navdušena v ciljnem prostoru, saj takšne vožnje najboljše smukačice te sezone niso pričakovali niti največji optimisti pod Pohorjem. Ilka Štuhec je z današnjimi slalomskimi točkami postala prva smučarka v letošnji sezoni, ki je osvojila točke v vseh petih disciplinah.

V drugi vožnji je v Mariboru začelo nekoliko močneje snežiti in spremljali smo slalom v pravi zimski pravljici. Gledalci, v drugi vožnji se jih je zbralo precej več, so nestrpno pričakovali drugi nastop Ane Bucik in Primorka jih ni razočarala. V drugo je ritem ujela že v zgornjem delu in ga le še stopnjevala, v spodnjem delu se ji je sicer primerila manjša napaka, a je vseeno postavila odličen čas in suvereno prevzela vodstvo.

»Ko leti, leti«

Ana Bucik si je pred tekmo potihem želela, da bi prav v Mariboru uspela prvič v karieri priti med prvo deseterico in želja se ji je več kot uresničila, tekmo je končala na izvrstnem sedmem mestu. »Danes bom samo še uživala v tem izvrstnem rezultatu in se še enkrat zahvalila navijačem, ki so me res ponesli dol po hribu, iskrena hvala. V takem vzdušju tekmovati je nekaj posebnega, res lepo. Se že veselim tekme v Flachauu, ki je moja najljubša v svetovnem pokalu,« je bila v cilju vesela Bucikova. Ilka Štuhec je na koncu posegla kar v deseterico in s tem potihem napovedala, da bo v prihodnje še kako nevarna tudi za veliki kristalni globus. »Vzdušje je bilo noro, moji nastopi tudi, ne sicer idealni, ampak v redu. Ti dobri rezultati mi dajejo večjo samozavest tudi za naprej, a vseeno ne bomo bezljali, ne bom na štartu vsake slalomske tekme, vemo, kje so prioritete in teh se bomo držali. Ampak, kot sem rekla že v Val d'Iseru, ko leti, leti,« je bila dobro razpoložena tudi Ilka.

S tem se je končal vrhunski smučarski vikend na Pohorju, ki so ga zaznamovali Mikaela Shiffrin, odlične razmere in zelo dobri nastopi slovenskih smučark, ki so navduševale gledalce na stadionu ob progi. Organizatorji si zagotovo zaslužijo zelo visoko oceno.