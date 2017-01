V ligi ameriškega nogometa (NFL) se je začel prvi vikend težko pričakovane končnice. V tako imenovanem »wild card« vikendu, ki bi ga lahko primerjali z dodatnimi kvalifikacijami za končnico, sta se najprej pomerila Houston in Oakland.

Obe ekipi sta v tekmo vstopili s precej težavami, Houston se je spopadal z zelo slabo igro podajalca Brocka Osweilerja, Oaklandu pa se je prvi zvezdnik ekipe, podajalec Dereck Carr, poškodoval na božični večer. Tekmo je tako začel novinec Connor Cook, ki pa ni bil kos nalogi. Houston je na krilih obrambe, ki je celo leto igrala izvrstno in ekipo navkljub slabemu napadu pripeljala do končnice, premagal blede Raiders, ki so bili brez Carra le bleda senca ene najbolj zanimivih ekip rednega dela sezone. Končni rezultat je bil 27:14. Video vrhunce si lahko ogledate tukaj.

Na drugi tekmi, ki je potekala v zgodnjih nedeljskih urah po srednjeevropskem času, so Seattle Seahawks razbili Detroit Lions. Detroit je redni del sezone začel zelo dobro, v zadnjih tekmah pa precej padel v formi. Tudi Seattle je daleč od dominantnih predstav iz prejšnjih sezon, pozna se jim predvsem odsotnost zvezdniškega branilca Earla Thomasa III, a so bili proti Detroitu vseeno za razred boljši nasprotnik. Končni rezultat 26:6 niti ne prikaže dovolj dobro, kako nebogljen nasprotnik so bili levi iz Detroita, ki so doživeli že rekordni deveti zaporedni poraz v končnici. Video vrhunce si lahko ogledate tukaj. S tem se je končala polovica enega najslabših »wild card« vikendov zadnjih let, kvaliteta igre v ligi NFL pa je v letošnji sezoni nasploh precej manjša kot v preteklih letih.

Današnje tekme bi vsaj na papirju morale biti mnogo bolj izenačene, najprej se bo ob sedmih zvečer po slovenskem času Pittsburgh pomeril z Miamije, železarji pa bodo na tej tekmi absolutni favoriti. To bo sploh prva tekma v končnici, ko bodo skupaj zaigrali njihovi trije najboljši igralci zadnjih let - lovilec Antonio Brown, podajalec Ben Roethlisberger in tekač LeVeon Bell. Najboljše pa je liga NFL prihranila za konec, zvečer (22:40) se bosta pomerila Green Bay in New York Giants. Ekipi sta imeli v preteklosti v končnici že nekaj zelo napetih obračunov, ki so se kot po pravilu slabo končali za Green Bay, letos pa sirarji želijo prekiniti črni niz. Green Bay ima v podajalcu Aaronu Rodgersu najboljšega igralca lige in eksploziven napad na krilih sprejemalca Jordyja Nelsona, New York pa izjemno obrambo z Olivierjem Vernonom, Janorisom Jenkinsom in kandidatom za obrambnega MVPja Landonom Collinsom, zato se nam obeta pravi boj na legendarnem štadionu Lambeau Field v Green Bayu.