Čeprav slovenska predstavnika v ligi ABA v 17. krogu čakata nova tekmeca, misli košarkarjev in strokovnega vodstva zagotovo sem ter tja še vedno uidejo k zadnjima tekmama v jadranskem tekmovanju. Krka je imela proti FMP možnost, da prekine črno serijo, a se je ta podaljšala na osem zaporednih porazov, Olimpija pa je proti Igokei iz rok izpustila priložnost, da bi se resneje vmešala v boj za mesta tik pod vodilno četverico. Novomeščane jutri čaka težak obračun proti Budućnosti, Olimpija pa bo gostovala v Baru pri Mornarju.

Tudi Budućnost v zadnjem obdobju ne blesti, saj je pred zadnjo zmago proti Mega Leksu klonila na štirih zaporednih obračunih, a bo jutri v Novem mestu velik favorit. Krka je namreč trenutno v obupni formi, osem zaporednih porazov pa je košarkarjem trenerja Dejana Mihevca pošteno načelo samozavest. Strateg Novomeščanov sicer poudarja, da pritiska zaradi slabših rezultatov ne čuti, a dejstvo je, da dolenjskemu moštvu v ligi ABA voda že pošteno teče v grlo. Tekmi z Budućnostjo bosta namreč sledili še tisti proti Crveni zvezdi in Cedeviti, na katerih bi bila zmaga senzacija. Ob dodatnih treh porazih bi se serija neuspehov podaljšala na enajst, kar pomeni, da bi kapetanu Mateju Rojcu in soigralcem za reševanje pred izpadom preostalo še zgolj sedem krogov. Glavna naloga Mihevca bo tako, da na prihajajočih treh obračunih v pravo formo vrne Marka Lukovića, ki je proti FMP znova zaigral po poškodbi, ter tudi Matica Rebca, ki z energijo in nepredvidljivostjo predstavlja enega najpomembnejših členov sedemkratnih slovenskih prvakov.

Za Krko bo v Baru igrala tudi Olimpija, saj ima Mornar skupaj z Novomeščani, Karpošem, FMP in Mega Leksom na predzadnjem mestu po pet zmag in enajst porazov. Hkrati si Ljubljančani zmage želijo tudi zaradi obstanka na sredini lestvice. Ob že tako kratki rotaciji trenerju Gašperju Okornu dodatne skrbi povzročata Jure Pelko, ki je zaradi vročine izpustil obračun proti Hopsom, in Devin Oliver, ki je na isti tekmi prejel močan udarec v koleno.

Liga ABA, 17. krog, danes ob 17. uri: Zadar – Cedevita, ob 21. uri: Partizan – Karpoš, jutri ob 17. uri: Cibona – MZT, ob 19. uri: Krka – Budućnost, ob 21. uri: Mornar – Olimpija, ponedeljek ob 18. uri: M. Leks – C. zvezda, torek ob 17. uri: Igokea – FMP.