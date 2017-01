Nogometašem na Britanskem otočju, ki tradicionalno ne poznajo božično-novoletnih praznikov, se bodo že prvi vikend v novem letu na delu pridružili tisti na Apeninskem in Pirenejskem polotoku, pa tudi v Franciji bodo igrali pokalne tekme. Najzanimivejši dvoboj se obeta v španskem prvenstvu, v katerem se bosta pomerila trenutno četrti in drugi klub lige, Villarreal in Barcelona.

Ne le da bo to obračun klubov, ki sta blizu vrha, hkrati se bosta udarili do tega kroga najboljša obramba (Villarreal, 11 prejetih golov) in najučinkovitejši napad (Barcelona, 41 zadetkov) lige. Pri čemer je pri slednjem potrebna opomba: Katalonci so namreč v omenjenem statističnem podatku v prednosti pred Realom iz Madrida tudi zato, ker so odigrali tekmo več. Real je tako ob tekmi manj zabil tudi le gol manj in prava senzacija bi bila, če se ne bi danes, ko gosti Granado, tudi po številu doseženih golov izstrelil na vrh. Tam ima kljub tekmi manj trenutno tri točke prednosti pred Barcelono, medtem ko Villarreal za njo zaostaja za pet. In če po jutrišnji tekmi ne bo za osem, bo jasno vsaj troje: da je Barcelona v krizi, da so njene možnosti za ubranitev naslova prvaka zelo majhne in da se bodo še okrepile govorice o odhodu trenerja Luisa Enriqueja.

Te so v zadnjem času znova postale glasnejše, da bi jih utišal, pa je Enrique bore malo storil tudi na prvi tekmi v letošnjem letu, saj je v četrtek na prvi tekmi osmine finala kraljevega pokala njegovo moštvo pri Athleticu v Bilbau ob polčasu zaostajalo že z 0:2, boljše izhodišče pred povratno tekmo pa si je priigralo z golom Messija v drugem delu in tudi po zaslugi dveh rdečih kartonov gostiteljev, ki so zadnje četrt ure igrali le z osmimi igralci v polju in ki bodo na povratni tekmi v sredo tako pogrešali Garcio in Iturraspeja. »O povratni tekmi bomo razmišljali, ko bo čas za to. Prej nas čaka težka tekma z Villarrealom, na kateri si novega spodrsljaja ne smemo privoščiti,« je po tekmi, po kateri je tudi stopil v bran sodniku, ki bi moral sicer izključiti še enega nogometaša Athletica, strelca prvega gola Aduriza, in Barceloni dosoditi enajstmetrovko, povedal Luis Enrique. Kakor koli, trenerjev, ki se omenjajo kot morebitni njegovi nasledniki, je vedno več, na površje pa so v zadnjem času med drugimi izplavali Frank De Boer, Ronald Koeman, Laurent Blanc, Jorge Sampaoli in Jürgen Klopp med tujci ter Eusebio Sacristan, Enriquejev pomočnik Juan Carlos Unzue in trener, ki ga je premagal na zadnji tekmi, Ernesto Valverde med domačimi strokovnjaki. A naj bo tako ali drugače, naj do zamenjave pride ali ne, ta se ne bo zgodila pred koncem sezone, kaj bo po njej, pa je že druga stvar, s katero se očitno še najmanj obremenjuje glavni akter. »Prihodnost? Ne obstaja. Bolj podrobno jo skušam načrtovati, slabše se stvari odvijejo zame. Zato je bolje uživati vsak dan posebej,« pravi Enrique.

Nič kaj mirnejši niso niti pri Villarrealu, saj tudi »rumena podmornica« na ligaški derbi kroga prihaja s slabo pokalno popotnico. Med tednom je namreč izgubila z 1:3 na gostovanju pri Realu Sociedadu in tako sploh prvič v sezoni prejela več kot dva gola. Tokratni dvoboj bo sicer 33. medsebojni v prvoligaški konkurenci, doslej pa je uspešnejša Barcelona (17 zmag, 7 remijev, 8 porazov).