Začela se je 53. Zlata lisica na Pohorju. Ženski veleslalom na odlično pripravljeni progi, ki je zelo odprto postavljena in dovoljuje velike hitrosti predvsem v zgornjem delu, zaenkrat poteka povsem po pričakovanjih. Američanka Mikaela Shiffrin je predvsem zgoraj pokazala, da je v tehničnih disciplinah razred zase. Spodnji del ji ni uspel najbolje, a je še vedno v vodstvu na pohorski strmini. Ana Drev je smučala zelo dobro in trenutno zaseda 6. mesto, a ima za vodilno Shiffrinovo le dobrih pet desetink zaostanka. S številko 31 je šla na progo domačinka Ilka Štuhec in ob bučni podpori navijačev v Mariboru smučala izvrstno, v cilju je za Shiffrinovo zaostala le dobro sekundo in se uvrstila na zanjo odlično 13. mesto na veleslalomu. »Izjemno navijanje, vsa spodbuda mi je bila v veliko pomoč, kljub napakam mi je uspelo hitro priti do cilja in rezultat je odličen. Upam, da mi bo uspelo tudi v drugo, zagotovo bom napadala na polno,« je v cilju povedala Štuhčeva.

Slovenke tudi v drugo odlične, nova deseterica za Ano Drev V drugi vožnji je bila proga še vedno izvrstno pripravljena, kar je izkoristila Tina Robnik, ki je z dobro vožnjo s 26. napredovala na končno 19. mesto. Ilka Štuhec je v drugo naredila nekaj manjših napak, a je vseeno s 14. mestom dosegla daleč najboljšo uvrstitev v veleslalomu v karieri, v cilju pa je kar žarela od zadovoljstva ob bučni podpori gledalcev. Tribune na Pohorju so završle ob nastopu Ane Drev, ki bi se ob majhnih razlikah lahko s 6. mesta povzpela tudi na stopničke, a tudi Drevovi ni uspela popolna vožnja. Vseeno se je še enkrat uvrstila v prvo deseterico, končala je kot osma, in zadovoljila apetite polnega stadiona pod Pohorjem. »Zadovoljna sem z osmim mestom, v obeh vožnjah sem smučala dobro, a še nista bili perfektni. Delala bom na tem, da do svetovnega prvenstva še nekoliko dvignem formo in da se mi tam vse 'poklopi',« je v cilju povedala Drevova. V boju za zmago je troboj Sofia Goggia - Mikalea Shiffrin - Tessa Worley pripadel slednji, najbližje ji je prišla Italijanka, na tretje mesto pa se je z zelo agresivno drugo vožnjo prebila Lara Gut. Mikaela Shiffrin je bila po četrtem mestu razočarana, a bo imela že jutri novo priložnost za naskok na zmago. Katarina Lavtar je bila v prvi vožnji prepočasna za finale. Oglejte si še trenutek, ki so ga gledalci v cilju nestrpno pričakovali, zadnje dejanje Tine Maze v svetovnem pokalu.