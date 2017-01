Sonja Gole, ki se približuje starosti 60 let, bi lahko Adrio Mobil vodila do konca svoje kariere. Razlogi za to so trije. Prvi je, da je novomeškega proizvajalca avtodomov, počitniških prikolic in hiš od leta 1995, ko je prevzela njegovo vodenje, iz pepela popeljala v evropski vrh. Naslednji je, da ji je uspelo ustvariti tolikšen socialni kapital, da jo zaposleni izjemno cenijo. Ko se je pred meseci špekuliralo o možni odstavitvi Goletove s čela Adrie Mobil, je prvi sindikalist družbe dejal, da je edina alternativa ona, v primeru njene zamenjave pa napovedoval stavko. In zadnji je, da je francoski proizvajalec vozil za prosti čas Trigano, ki je prejel ekskluzivno pravico za pogajanja o nakupu Adrie Mobil, znan po tem, da po prevzemih praviloma ohrani obstoječa vodstva.

Razprtijam z bankami je sledila sprava, prenos lastništva Adrie Mobil pa je bil razveljavljen. Leta 2015 so bile terjatve do ACH prodane Bank of America Merrill Lynch (BAMLI), vendar se je kasneje izkazalo, da je dejanski kupec ruska investicijska skupina VR Capital. Pred enim letom so iz ACH sporočili, da so našli novega financerja, rusko banko VTB, in predčasno poplačali vse dolgove do finančnih upnikov.

Dan pred pretekom 60-dnevne neprekinjene blokade transakcijskih računov, kar je eden od razlogov za začetek stečaja, je Goletova marca 2014 na sodišče vložila predlog za preventivno prestrukturiranje ACH. S tem je preprečila njegov stečaj in pridobila čas za dogovor z bankami. Dva meseca kasneje je bila razrešena, vodenje ACH pa je prevzela Mihatovičeva. Sredi leta 2014 je bil za novega generalnega direktorja ACH imenovan Rasto Oderlap, pred tem in še zdaj direktor hčerinske družbe Autocommerce, Goletova pa se je nato posvetila vodenju Adrie Mobil.

Skupina lastnikov Proteja, pripadna Rigelniku, je izplačilu dividend nasprotovala, vendar jo je tabor, zbran okoli Goletove, preglasoval. Prav to je bil povod za oster spor med družbeniki Proteja, prva finančnica ACH Vera Mihatovič, ki je pripadala Rigelnikovemu taboru, in Goletova pa sta si skočili v lase. Da bi umaknile izvršbe, so banke zahtevale vrnitev lastniškega deleža Adrie Mobil ACH in odstop celotnega vodstva, kar pa se sprva ni zgodilo. Za Dnevnik je takrat izjavila: »Vemo, kaj počnemo.«

Rušilni finančni krizi je zadolženi ACH do leta 2013 kljuboval. A zaradi likvidacije Factor banke in izgubljene tožbe Cominga je tega leta utrpel 20-milijonsko izgubo, Protej, prek katerega so menedžerji izpeljali prevzem ACH, pa je ostal brez dividend, torej vira prihodkov, za servisiranje visokih posojil. V času, ko je banke minevalo potrpljenje, je sledil spreten manever, zaradi katerega so na vrata Goletove marca 2015 potrkali kriminalisti.

Zgodba Goletove je tesno povezana z zgodbo Hermana Rigelnika in menedžerskim prevzemom ACH, v katerem je sodelovala. Prevzem ACH sicer velja za enega največjih tovrstnih podvigov v Sloveniji. Ko se je Rigelnik leta 2012 upokojil, dileme o njegovem nasledniku sploh ni bilo. Vodenje ACH je prevzela Goletova, hkrati pa je ostala direktorica Adrie Mobil. Toda ko so se finančne težave holdinga ACH, ki ima poleg Adrie Mobil v lasti še trgovce z avtomobili AC Mobil, Avto Triglav in Autocommerce, med hoteli obvladuje Union, Lev in Central v središču Ljubljane, v preteklosti pa je bil med drugim lastnik Debitela, stopnjevale, so se dobri odnosi med dolgoletnima zaveznikoma začeli krhati.

Kolapsu sledile visoke stopnje rasti

V Adrii Caravan, predhodnici Adrie Mobil, ki je bila del jugoslovanskega izvoznega paradnega konja IMV, se je Goletova zaposlila leta 1980. V začetku devetdesetih let so se začele težave stopnjevati, leta 1995 pa je Adria Caravan kolapsirala in končala v stečaju. Podjetje, na katero je bila prenesena proizvodnja prikolic in avtodomov, je zaposlovalo manj kot 200 delavcev. Goletovi, ki je takrat zasedala mesto direktorice gospodarskega sektorja, je odhajajoči generalni direktor predlagal, naj prevzame vodenje družbe, sodelavci pa so jo podprli. V enem od intervjujev je povedala, da so prav zaradi izjemne pripadnosti zaposlenih premaknili voz z mrtve točke. Sledile so 20- do 30-odstotne letne stopnje rasti. Konkurenti izključno z moškimi vodstvenimi posadkami so se sprva posmehovali ženski na čelu proizvajalca vozil za prosti čas, vendar je več kot presenetila, danes pa med njimi vzbuja izjemno spoštovanje.

Ob prelomu tisočletja je približno 50 zaposlenih z nakupom od Slovenske razvojne družbe postalo večinski lastniki Adrie. Nakup je financirala Factor banka. S tem, ali so bili to le slamnati lastniki za ACH, ki je konec leta 2004 prevzel Adrio Mobil, so se ukvarjali organi odkrivanja in pregona, vendar je bila preiskava ustavljena.

Za Goletovo bi lahko rekli, da je ena najuspešnejših državljank. Mati dveh hčera je po naravi izjemno skromna in velja za deloholika. Za svoje delo je prejela številne nagrade, med drugim leta 2004 Združenja Manager za menedžerko leta, GZS pa ji je istega leta podelil nagrado za posebne dosežke v gospodarstvu. Leta 2001 je bila nominirana za Slovenko leta, leta 2005 pa je prejela priznanje naj meščanke Novega mesta.