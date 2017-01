Včerajšnjemu žrebu startnih številk na Trgu Leona Štuklja je sledil koncert skupine Lačni Franz. Takšen je bil začetek 53. Zlate lisice, ki bo vrhunec doživela danes in jutri. Organizatorji oba dneva pričakujejo po 15.000 gledalcev. Če se bodo napovedi uresničile, bo glede na vremensko napoved mariborska kulisa zelo lepa. Zvečer bo imela na osrednjem mariborskem trgu koncert skupina Big Foot Mama.

Maribor v času Zlate lisice vsako leto doživlja zimski vrhunec. V tej sezoni je drugo največje slovensko mesto že predramila Ilka Štuhec, ki jo je na začetku decembra ob vrnitvi iz Kanade prišlo pozdravit tisoče podpornikov. Tedaj so si vsi želeli, da bi organizatorjem uspelo izpeljati program Zlate lisice. Ta z resnim pristopom vseh vpletenih, predvsem ASK Branik Maribor in Marproma, nikoli ni bila vprašljiva, saj so Štajerci na vseh področjih dokazali, da so profesionalci, ki znajo stare zamere vsaj za nekaj časa zamrzniti. Kot vse kaže, bo letos odlična tudi snežna podlaga, ki naj bi bila naravno ledena, kar naj bi omogočilo vrhunske pogoje tudi višjim startnim številkam.

Denis Šteharnik, glavni trener v slovenski reprezentanci za tehnične discipline, je lahko s formo v slovenski reprezentanci zadovoljen, doseženi rezultati pa ne obetajo evforije. Med najboljšo deseterico se je na veleslalomskih preizkušnjah uvrščala le Ana Drev, ki pa se nikoli ni prebila na zmagovalni oder, kar ji je lani pred Mariborom uspelo enkrat. Nihajočo, a solidno pripravljenost kažeta v slalomu Ana Bucik in Maruša Ferk, ki dokazujeta, da sta se z dvema dobrima vožnjama sposobni uvrstiti med najboljšo slalomsko deseterico. V tehničnih disciplinah je spodbuden napredek Ilke Štuhec, ki je na veleslalomih na Semmeringu dokazala, da se je sposobna uvrščati med dobitnice točk.

»Smučarke so dobro pripravljene, ne bi pa jih rad obremenjeval z rezultati. Želim si, da bi jim uspelo čimveč idealnih zavojev, s katerimi si lahko priborijo vrhunski rezultat. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil organizatorjem, ki so nam zadnja dva dneva lanskega leta omogočili trening na spodnjem delu poligona, ki nam je zelo koristil. Upam, da se jim bomo oddolžili,« pravi Denis Šteharnik.

Poleg Tine Maze, ki bo šla danes na svoj zadnji start v karieri, bo največja mariborska zvezdnica Mikaela Shiffrin. Američanka, ki prepričljivo vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, bo prva favoritinja za zmago v obeh disciplinah. Dobila je namreč dve zadnji veleslalomski tekmi na Semmeringu, na slalomu pa je v torek v Zagrebu odstopila ter doživela poraz po skoraj dveh letih. »Prepričana sem, da bom že v Mariboru dokazala, da sem imela v Zagrebu le slab dan,« motivirano napoveduje Mikaela Shiffrin. V slalomski razvrstitvi svetovnega pokala se je Američanki po petih preizkušnjah Slovakinja Veronika Velez Zuzulova približala na le deset točk zaostanka.

Glavni moški up za vrhunsko uvrstitev bo ta konec tedna Žan Kranjec. Najboljši slovenski veleslalomist se bo s tekmeci danes meril na adelbodenski klasiki. Kranjec je bil v tej sezoni že dvakrat četrti, tekma v Švici pa mu bo dala smernice novega koledarskega leta.