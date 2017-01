»Na klancih sem preveč izgubljala sekunde, na splošno pa dobra tekma. Manjkalo je par sekund in bi bil rezultat še lepši, ampak tega po tekmi ne morem popraviti,« je Anamarija Lampič iskala slabe točke po peti tekmi Tour de Ski v Dobbiacu, potem ko je tretjič na turneji med trideseterico. Ob zaostanku 45 sekund za zmagovalko jo je le deset sekund ločilo od petnajsterice. »Ponosna sem, da sem na takem nivoju odtekla pet tekem Toura, kjer se praznikov ne občuti,« je dodala. Od Toura se je z 31. mestom poslovila tudi Alenka Čebašek, ki je po dobrih vmesnih časih točko zgrešila za desetinko. »Ne zmorem visokih obratov. Nekaj manjka,« je ocenila Alenka Čebašek. Mojster visokih obratov je fantastični Rus Sergej Ustjugov, ki je zmagal še na peti tekmi zapored.

Ob zmagi Jessice Diggins in tretjem mestu Sadie Bjornsen ob izviru Drave je bil ameriški dan tudi v Planici na prvih tekmah alpskega celinskega pokala OPA, kjer sta v imenitni konkurenci iz 24 držav zmagala Simeon Hamilton in Sophie Coldwell. Potem ko se je Vesna Fabjan, lanska zmagovalka, zaradi načetega zdravja odpovedala nastopu, so se vsem slovenskim predstavnikom v četrtfinalu nastopi ponesrečili. Miha Dolar je bil v kvalifikacijah celo peti, Miha Šimenc na koncu 18., Eva Urevc pa 21.

»Zadnji strel leže je zadela na rob tarče, čeprav Teja običajno ne dela te netipične napake. Imela je dober ritem in zato ne vem, kaj je vzrok. Škoda, ker je tudi tarčo za streljanje stoje zadela na rob. Z enim kazenskim krogom manj bi bila med petnajsterico in bi imela boljše izhodišče za sobotno zasledovalno tekmo,« je o strelskih napakah na biatlonski tekmi Teje Gregorin po sprinterski tekmi razlagal trener Tomaš Kos. Bronasta olimpijka je s 33. mestom ujela le osem tolažilnih točk, ob tem pa s solidnim tekom (26. čas) znova nakazala, da je sposobna vrnitve na nekdanji nivo, a v tej sezoni ihanska superostrostrelka ne zmore upravičiti tega slovesa. Današnje zasledovanje bo začela minuto in 55 sekund za Čehinjo Gabrielo Koukalovo, a napredovanje se obeta le s popolnim streljanjem. Novo priložnost za dokazovanje je za las kot zadnja, 60., ujela le še Anja Eržen.

Smučarski tek (Dobbiaco), ženske, 5 km drsalno, Tour de Ski, 5. dan: 1. Diggins (ZDA) 12:45, 2. Parmakoski (Fin) + 0:13, 3. Bjornsen (ZDA) + 0:14, 27. Lampič + 0:45, 31. Čebašek (obe Slo) + 0:48, skupno: 1. Weng 1,23:38, 2. Ösberg (obe Nor) + 0:13, 35. Lampič + 7:38, 38. Čebašek + 9:24, Planica, celinski pokal, drsalni sprint, moški: 1. Hamilton (ZDA), 18. Šimenc, 20. Prosen, 26. Dolar (vsi Slo), ženske: 1. Coldwell (ZDA), 21. Urevc, 25. Klemenčič, 28. Einfalt, 31. Slabanja (vse Slo), biatlon (Oberhof), svetovni pokal, ženske, sprint 7,5 km: 1. Koukalova (Češ) 22:28 (0) 2. Makarainen (Fin) + 0:21 (2), 3. Dorin Habert (Fra) + 0:24 (1), 33. Gregorin + 1:55 (2), 60. Eržen + 2:53 (3).