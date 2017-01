Novih motenj ne pričakujejo

Zalog azafalka je zdaj znova dovolj za vse slovenske bolnike, ki ga potrebujejo. Tako so ocenili v podjetju Ewopharma, ki v Sloveniji zastopa imetnika pravic za promet s tem zdravilom, podjetje Dr. Falk Pharma. Novih motenj v preskrbi ne pričakujejo. Kot smo poročali, so nekateri bolniki ob težavah pri preskrbi sprva ostajali brez jasnih informacij. Bralec z Gorenjskega, ki je za Dnevnik opisal svojo izkušnjo, je bil nekaj dni celo brez zdravil, ki jih potrebuje zaradi crohnove bolezni. Nekateri bolniki so zdravila zaman iskali tudi čez mejo. Celo nekateri zdravniki pa so šele tik pred zdajci izvedeli, da bo po imuranu zmanjkalo še azafalka v enaki jakosti, s katerim so to zdravilo nadomeščali. Ves čas je bil sicer na voljo azafalk v drugih jakostih, ki pa za vse bolnike ni bil najbolj primeren.

Omenjeni zdravili med drugim jemljejo bolniki s kroničnimi črevesnimi vnetnimi boleznimi in revmatskimi obolenji. Na ljubljanski revmatološki kliniki so ob težavah pri preskrbi opozorili, da je treba zdravila za ljudi z resnimi sistemskimi boleznimi čim prej zagotoviti. nk