Družina Vitoslava Türka nadaljuje preizkušeno formulo ponavljanja pritožb in postopkov, da bi ustavila gradbene stroje, ki grozijo njihovi črni gradnji v Parecagu nad Sečoveljskimi solinami. Zadnjo pritožbo so vložili le dva dni pred iztekom starega leta, z njo pa skušajo izpodbijati odločitev gradbene inšpekcije, da kot prepozno zavrže eno od njihovih predhodnih pritožb. V njej so Türkovi nasprotovali odločitvi inšpekcije, da zavrže predlog o ničnosti osnovnih inšpekcijskih odločb o nezakonitih gradnjah iz leta 2013 in obnovi postopek na podlagi novih dejstev in pridobljenih dokazil. V isti odločbi je gradbena inšpekcija zavrgla tudi predlog Türkovih po ustavitvi vseh drugih postopkov do izdaje nove odločbe v obnovljenem postopku. O tem, ali so se Türkovi na te odločitve pritožili prepozno, bo zdaj odločalo ministrstvo za okolje in prostor.

Lani vsega tri prisilna rušenja To pa ni ovira za prisilno rušenje treh razkošnih stanovanjskih objektov s 357 kvadratnimi metri, 186 kvadratnimi metri in 144 kvadratnimi metri uporabne površine. Sklep o dovolitvi rušenja je pravnomočen že več kot dve leti (od marca 2014), a je gradbeni inšpekciji doslej uspelo priti zgolj do ocenjenega stroška rušenja, ki pa ga do dejanskega plačila računa ne želi razkriti. Prav tako inšpektorji ne povedo, ali in kdaj bodo rušilni stroji na posestvu v Parecagu v resnici zabrneli. Denar ne bi smel biti ovira, saj ima inšpektorat za okolje in prostor za uresničevanje inšpekcijskih odločb letos na voljo pol milijona evrov. Rušenje razkošne gradnje nad Sečoveljskimi solinami bo po strokovni oceni sogovornika, ki ni želel biti imenovan, stalo najmanj 50.000 evrov. Inšpekcija oziroma finančna uprava založeni denar sicer nato terja nazaj od črnograditelja. Lani je inšpekcija odredila vsega tri prisilna rušenja, na inšpektoratu pa po lastnih pojasnilih še ne vedo, koliko so zanje zapravili. Prav tako menda še ne vedo, koliko denarja v skupno 818.000 evrov težkem proračunu za uresničevanje odločb okoljske, gradbene, stanovanjske in geodetske inšpekcije ter inšpekcije za naravo je bilo lani predvidenega za prisilno rušenje nedovoljenih gradenj.

Posestvo Mala Seva zdaj zakonito Mednje pa nič več ne spada druga razvpita črna gradnja na Obali, to je zloglasna turistična kmetija Bužekijan, pozneje preimenovana v posestvo Mala Seva. Obsežen kolos je zrasel na kmetijskem zemljišču nad Strunjanom in Portorožem, za njim pa naj bi kot soinvestitor stal tudi odvetnik Miro Senica. Nekdanji upnik in novi lastnik – Raiffeisen Leasing – je konec leta 2015 dosegel spremembo gradbenega dovoljenja, preostale nezakonite dele obsežnega kolosa pa je nato porušil oziroma prilagodil dovoljenju. Da je objekt zdaj zakonit, je tik pred koncem leta 2016 ugotovila tudi gradbena inšpekcija in postopek končala.