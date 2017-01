Nemške železnice (Deutsche Bahn), ki so z več kot 300.000 sodelavci največji zaposlovalec v Nemčiji, nameravajo prihodnja leta v povprečju zaposliti sedem tisoč ljudi na leto. Nove sodelavce podjetje, ki potrebuje visoko zavzete ljudi, kot poudarjajo, ki opravljajo več kot 500 različnih poklicev, pospešeno iščejo tudi zunaj Nemčije. Te dni je zaposlitveni oglas za usposabljanje za strojevodje objavil tudi zaposlitveni portal mojedelo.com, začetna plača po uspešno končanem usposabljanju pa znaša 2616 bruto brez dodatkov in stimulacij, kar je sicer pod nemškim povprečjem, ki je bilo avgusta lani 3716 evrov bruto ali 2278 evrov neto.

Izbrane sodelavce bodo po usposabljanju, med katerim bodo prejemali 2322 evrov bruto, najprej zaposlili za dve leti, nato pa za nedoločen čas, kar naj bi bilo eno od pomembnih vodil v Nemških železnicah, ki na svoji spletni strani objavljajo: »Ne želimo le zaposlovati novih ljudi, pač pa jih hočemo dolgoročno zadržati.« Dolgoročno sodelovanje naj bi bilo torej med ključnimi področji, na katerih bodo pospešeno izboljševali svoje dejavnosti.

Nizke plače, visoke ambicije

Glede na to, da naj bi strojevodje Nemških železnic prejemali samo med nekaj več kot 2600 evrov bruto, kot jih dobiva začetnik, in 3600 evrov bruto, kot po pogodbi znaša plača strojevodje z 20-letnimi delovnimi izkušnjami in vodstvenimi nalogami, bodo morali v nemškem transportnem velikanu narediti še marsikaj, da bodo za nove sodelavce zares privlačni. Sploh če želijo biti leta 2020 res med najboljšimi zaposlovalci v svetovnem merilu, kot so zapisali kot enega od svojih ciljev. Naj spomnimo, da so nemški strojevodje poleti 2015 stavkali in zahtevali šestodstotno zvišanje plač.

A zaposlitvena priložnost bo morebiti le koga prepričala v odhod v Stuttgart, kjer bo tudi stalno živel in imel izhodišče za vožnje po južni Nemčiji. Delo poteka večizmensko tudi ob koncih tedna in praznikih, zato pa naj bi sodelavce za odgovorno, natančno in zanesljivo delo denarno stimulirali. Kandidati, ki želijo postati del nemškega prevozniškega velikana, naj bodo državljani Evropske unije, stari najmanj 20 let in z zaključeno poklicno šolo tehnične smeri, kot na primer mehanik, varilec, ključavničar ali elektrikar. Nikakor ne bo šlo tudi brez dobrega ustnega in pisnega znanja nemščine.