Skupaj izpeljala menedžerski prevzem

Predsednik Iskrine uprave Dušan Šešok in Jože Godec, do sredine leta 2013 dolgoletni član uprave za finance, nato pa prokurist, sta bila vrsto let tesna poslovna sodelavca, vse ključne odločitve pa sta sprejemala skupaj. Z ekipo približno 50 sodelavcev sta leta 2006 izpeljala tudi menedžerski prevzem Iskre, vreden 36,5 milijona evrov. Ko so tekom let sodelujoči pri prevzemu prodajali delnice, sta jih Šešok in Godec od njih odkupovala in zviševala lastništvo v Iskri. Na tak način je Šešok postal več kot polovični lastnik Iskre, Godec pa obvladuje dobrih 40 odstotkov delnic. Toda leta 2015 sta se dokončno sprla.