Ruska letalonosilka Admiral Kuznjecov je novembra z veliko pompa zaplula v Sredozemsko morje v bližino sirske obale, zdaj pa že zaganja motorje za pot nazaj domov. Edina ruska letalonosilka in njeno spremljajoče ladjevje s tem začenjata umik ruske vojske iz Sirije, ki ga je ukazal predsednik Vladmir Putin, in sicer na podlagi nedavno doseženega dogovora o prekinitvi ognja med uporniki in vladno vojsko Bašarja Al Asada.

Na odgovor o tem, v kolikšni meri je umik simboličen in v kolikšni resničen, bo treba počakati. Putin je pred slabim letom dni že presenetljivo napovedal začetek vojaškega umika iz Sirije, ki pa je bil omejen. Pravzaprav nikoli ni bilo čisto jasno, koliko oborožitve ima Rusija v Siriji, obenem pa ima tam trajno oporišče v Latakiji, kamor lahko vedno parkira del vojaških zmogljivosti.

Putinovo potezo je mogoče razumeti tudi kot podporo prekinitvi ognja, ki jo je dosegel skupaj s posredovanjem Turčije in Irana. Vse tri države bodo bedele nad mirovno konferenco o Siriji čez dva tedna. Uporniške skupine so ta teden sicer grozile z bojkotom konference zaradi kršitev premirja, ki so jih očitale vladnim silam in Hezbolahu, a potem so spopadi ponehali. agencije