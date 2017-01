Občinska komisija za postavitev javnih spomenikov – obeležij na območju ljubljanske mestne občine je na seji avgusta lani dala soglasje k postavitvi dveh spominskih obeležij. Postaviti ju želijo akademiku in jezikoslovcu prof. dr. Jožetu Toporišiču ter pravniku in politiku prof. dr. Francetu Bučarju. Na mestni občini zdaj zbirajo idejne rešitve za obeležji, vsi zainteresirani pa jih na občino lahko pošljejo do konca meseca.

Toporišičev kip pri filozofski fakulteti Kot je predlagala strokovna komisija, bo spomenik Toporišiču »sodobna kiparska upodobitev« priznanega jezikoslovca. Kip bodo postavili ob severnem delu južnega zidu Fosterjevega vrta pri ljubljanski filozofski fakulteti. Na občini prijavitelje pozivajo, naj pri snovanju upoštevajo tako sodobno kiparsko in arhitekturno oblikovano likovno rešitev kot tudi pomen Toporišičevega dela. Toporišič je bil vodilni slovenski jezikoslovec druge polovice dvajsetega stoletja, napisal je Slovensko slovnico, ki je prvič izšla leta 1976, s predavanji na filozofski fakulteti pa pomagal pri vzgoji številnih rodov slovenistov.