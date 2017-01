Mestna občina Ljubljana namerava Tobačno tovarno na Viču razglasiti za kulturni spomenik lokalnega pomena. Za ta ukrep se je občina odločila na podlagi pobude ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Tobačna dvorana, kjer so cigarete izdelovali vse do leta 2004, je trenutno registrirana le kot kulturna dediščina.

Iz osnutka odloka, ki bo javno razgrnjen do 6. februarja, je razvidno, da so konservatorji zavoda za varstvo kulturne dediščine tak status Tobačne tovarne predlagali v želji po ohranitvi kulturnih, industrijskih, umetnostnih, arhitekturnih in vrtnoarhitekturnih sestavin tega kompleksa, ki je bil zgrajen med leti 1871 in 1890. Ljubljanska tobačna tovarna je bila prva in nekdaj tudi največja tovrstna tovarna v Ljubljani in je bila del verige tobačnih tovarn avstro-ogrskega državnega monopola. Prvo cigareto so v Tobačni naredili leta 1877, razkriva osnutek občinskega odloka.

Tobačna je bila mesto v mestu Industrijski kompleks Tobačne tovarne je sestavljen iz več objektov, ki so večinoma enotno oblikovani, le fasada glavnega objekta ob Tržaški cesti izstopa zaradi poudarjenega osrednjega dela, na katerem se nad zunanjim stopniščem pnejo trije vhodi v stavbo. V kompleksu zdaj deluje Kulturni center Tobačna 001, ki ga upravlja javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljana. Tam, kjer je danes kulturni center, je bila prvotno kopalnica za delavce, nato tovarniška menza in arhiv. Tobačna je bila mesto v mestu, saj je imela lastni vrtec, knjižnico, gasilsko enoto in mešani pevski zbor. Delavke pa so imele v tej tovarni zelo poseben socialni položaj. »Cigararice ali tobakarice, ko so imenovali tobačne delavke, so imele že zelo zgodaj več socialnih pravic kot delavci v drugih vejah industrije,« je razvidno iz obrazložitve osnutka odloka o podelitvi statusa lokalnega spomenika. Delavke so imele recimo pravico do bolniške odsotnosti in nekoliko pozneje tudi do rednega dopusta, ob upokojitvi pa so dobile pokojnino.