Na petnajstletno zaporno kazen so včeraj obsodili 25-letnega Janeza Žurgo, ki je predlanskega 17. decembra doma na Rakeku ubil očima Dušana Stražiščarja. Enainšestdesetletnika je močno pretepel, ga nato z nožem petnajstkrat zabodel v obraz, vrat in hrbet, ko je omahnil na posteljo, pa z blazinama zadušil. »V življenju nisem nikogar sovražil, vedno sem cenil in spoštoval vsakega. Če so bili drugi v redu, sem bil tudi jaz. Ta dogodek se je slučajno tako odvil. Bil sem napaden in nisem se mogel ustaviti. Bila je nesreča, ki se lahko zgodi vsakomur – če ne bi umrl on, bi jaz. Mi je pa žal...« je včeraj še pred sodbo izjavil obtoženi.

Psihiatri vsak na svojem bregu Zakaj natančno sta se sprla, ni jasno, ni pa dvoma, da se je nato krvnik z očimovim avtomobilom odpeljal proti Obali. Med potjo je ukradel registrski tablici in ju namestil na avto ter materi poslal sporočilo, kaj je naredil. V Ankaranu je telefoniral še policiji. Že prej je na stopnicah pred vhodom v hišo na Rakeku pustil list s sporočilom: Pokličite policijo, ne v sobo, Dušan mrtev, pravica na sodišču, resno, srečno, oprostite. Da je očimu vzel življenje, torej ni nikoli zanikal, se je pa celotno sojenje vrtelo okoli tega, ali je bil v usodnih trenutkih prišteven in ali je šlo za uboj (z zagroženimi 15 leti zapora) ali umor (ko bi lahko ostal za rešetkami celih 30 let). Ko so o prištevnosti vprašali prvo izvedenko, je odvrnila, da je bila bistveno zmanjšana. Drugi psihiater je ocenil, da ni bil prišteven, nazadnje pa posebna dvočlanska komisija, da je vseeno bil. Tako tožilka Katarina Bergant kot zagovornica Maja Kristan sta se včeraj spraševali, kako so na podlagi povsem enake zdravniške dokumentacije take razlike sploh možne. Tožilka je pozvala sodišče, naj o tem obvesti pravosodno ministrstvo, ki bedi nad delom izvedencev. Odvetnica pa pristavila, da se ti očitno ne zavedajo odgovornosti in resnosti posledic svojega ravnanja.