Zaspal v križišču

Dnevi okoli prehoda v novo leto so bili za marsikoga naporni. Divjemu ritmu je podlegel tudi 70-letni Ljubljančan, ki je proti koncu dopoldneva čez praznike z avtomobilom pripeljal do križišča med Tbilisijsko ulico in Cesto v Mestni log, naprej pa ni več zmogel. Med čakanjem na prosto pot ga je premagala utrujenost in 70-letnik je zakinkal za volanom. Zbudili so ga šele policisti, ki jih je o spečem vozniku obvestila občanka. Upokojenec policijske budnice ni bil vesel in jih je začel zmerjati, policisti pa so mu zaradi močnega zadaha po alkoholu pod nos pomolili alkotest. Izkazalo se je, da so 70-letnika v sen zazibali alkoholni hlapi, saj je alkotest pokazal kar 1,13 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar pomeni približno 2,3 promila alkohola v krvi. Upokojenec je svoj spanec lahko nadaljeval na policijski postaji.

Zbirateljska tatova

Da tudi tatovi praznike izjemno radi izkoristijo za svoje pohode, ni nobena novost, precej bolj nenavaden pa je bil plen, ki ga je v času med 31. decembrom in 3. januarjem iz koprskega stanovanja odnesel tat. Ko se je lastnik vrnil s počitnic, je opazil, da je v njegovo stanovanje nekdo vlomil in odnesel nekaj ročnega orodja in violino. Vprašanje, ali je tat sploh vedel, kaj krade, toda odnesel je dragoceno violino, ki jo je v svoji delavnici v italijanski Cremoni izdelal na Nizozemskem rojeni mojster Mathijs Adriaan Heyligers. Z vlomom je lastnika olajšal za visokih 20.000 evrov, kaj bo z dragoceno violino počel, pa najbrž ne ve niti sam. Kam bo skril, prodal ali pa kje se bo vozil, se verjetno sprašuje tudi tat, ki je v Dolnjih Ležečah ukradel neregistriran terenski avtomobil campagnola zastava AR 55, vreden približno 1000 evrov. Gre za džip, ki ga je kragujevška Zastava po licenci italijanskega Fiata pred pol stoletja izdelovala predvsem za jugoslovansko vojsko.

Eksplozivna glasba

Devetintridesetletni domačin je obiskovalcem prazničnega dogajanja in nastopajočim na Ukmarjevem trgu v Kopru pripravil posebne vrste ognjemet, ki bi se lahko končal tudi z nesrečo. Kaj blaznega je 39-letnika gnalo, ostaja vprašanje, koprski policisti pa so pojasnili, da je domačin na prireditveni prostor prinesel dve raketi. Že ko je prvo pognal v zrak, so ga varnostniki opozorili, da je uporaba pirotehnike med množico prepovedana, vendar se 39-letnik ni pustil motiti. Kmalu zatem je prižgal še drugo raketo, ki je poletela naravnost na glasbeni oder, vendar se je incident na srečo končal brez poškodb. Policisti so mu napisali položnico, 39-letnik pa se je nato le poslovili od slavja. Glasba je bila posredno vpletena tudi v požar v delavnici pri Kanalu ob Soči, kjer je začel tleti starejši lesen zvočnik. Lastnik je požar pogasil še pred prihodom gasilcev, se je pa nadihal dima, tako da je moral v šempetrsko bolnišnico. Upamo, da ga niso tam pomotoma zadimili še s čem drugim.

Nevarna spletna prodaja

Povprečni uporabnik, ki po spletu prodaja ali kupuje različno blago, se boji predvsem, da mu bodo nepridipravi ukradli podatke o bančni kartici, zlorabili njegovo identiteto ali mu podtaknili kakšen hinavski virus. Precej manj virtualno, vendar zato še toliko bolj neprijetno izkušnjo pa je doživela tridesetletna Ljubljančanka, ki je na slovenskem spletnem portalu bolha.com prodajala svoj mobilni telefon iphone 6s plus, vreden okoli 800 evrov. S potencialnim kupcem se je dogovorila v Mariboru pred dvorano Tabor, kjer pa sta jo pričakala dva moška. Prvi je strokovno začel proučevati, ali je iphone vreden nakupa, drugi pa je prosil za garancijski list in se zatopil vanj. Žal pa je bilo njuno zanimanje le krinka in priprava na tatvino, saj sta možakarja naenkrat stekla vsak v svojo smer, Ljubljančanka pa je lahko le še poklicala policiste.

Veliko truda za nič

Dolenjski tat je v okolici Grosupljega sredi noči vlomil v stanovanjsko hišo. Odstranil je ključavnico žabico in se podal v hišo, ki jo njeni lastniki trenutno obnavljajo. Očitno pa je tatič upal, da bodo lastniki do danes postorili že nekoliko več. Po pregledu prostorov je ocenil, da v hiši ni ničesar, kar bi sodilo v njegovo malho. V hiši ga je namreč pričakal le kup gradbenega materiala in delovnih strojev. Tudi to dvoje ima sicer lepo vrednost, vendar pa je tat očitno pričakoval nekaj povsem drugega in razočaran odšel.

Pripravil Peter Lovšin