Zdravstvena reforma je že tu, zagotavlja Cerar, 2.

V pismu z zgornjim naslovom (Dnevnik, 6. 1. 2017, stran 15) je bralec Vladimir Borisov zapisal, da zdravnica njegovi 87-letni ženi ni podaljšala najema navadne hodulje, čeprav ji ni znala natančno razložiti, kakšni so pogoji za predpis navadne hodulje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pojasnjujemo, da so pogoji javno objavljeni na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), za tovrstna vprašanja pa so tako zdravstvenim delavcem kot zavarovanim osebam na voljo tudi delavci ZZZS.