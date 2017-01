Zapiranje meje pred prosilci za azil

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je po dolgem (taktičnem?) obotavljanju končno podprl projekt svoje notranje ministrice za zapiranje meje tudi pred pravimi in upravičenimi prosilci za azil – ne zato, ker tak projekt nenadoma ne bi bil več protiustaven, ampak zato, ker »zdaj imamo politično podporo za to«! Da so večini politikov pravo in človekove pravice le ovira za njihove načrte in ambicije, ne pa nekaj, kar je civilizacijski dosežek človeštva in kar je zato treba spoštovati, vemo že dolgo – da se je med take politike zdaj vpisal (poleg domnevno levosredinskih strank, katerih vlado vodi) še predsednik naše vlade Miro Cerar, doktor prava, je pa zelo žalostno. Zanj in za nas.