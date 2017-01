Televizija Slovenija kar nekaj časa nameni zgodovini. Tudi polpretekli, kakor bi rekli na TVS. No, v tej polpreteklosti se je marsikaj zgodilo. Tudi zločini. Zločini teh in zločini onih. Televizija Slovenija se loteva predvsem zločinov ene strani. Partizanske. Pa ni bilo vedno tako. V knjigi Notranjski odredi 1942–1945, stran 258, je opisan dogodek, ki se je zgodil 13. januarja 1945 pri Sveti Ani pri Ložu. Televizija za ta dogodek ve. Ni pa še našla pričevalca, ki bi povedal, kaj se je 13. januarja 1945 zgodilo pri Sveti Ani, in ne časa, da bi pričevanje na TV objavili.

Pri Sveti Ani so po nočnem pohodu počivali, spali partizani. Utrujene so jih presenetili domobranci. To ni bil boj. Bil je pomor utrujenih partizanov. Po bitki praviloma preštejejo mrtve, ranjene in ujete. V tem spopadu ranjenih ni bilo. Ranjene so domobranci postrelili. Ustrelili so tudi pet ujetih. Ujeli so sicer 16 partizanov, ubili pa 14. Ustrelili so tudi gospodarja hiše, iz katere so partizani streljali. Ujete partizane si je ogledal generalni inšpektor Slovenskega domobranstva Lav Rupnik. Za napad na Sveto Ano je priznanje izrekel tudi general SS Ervin Roessener. Odlikoval je majorja Vuka Rupnika, poveljnika bataljona, in poročnika Jožeta Kranjca, ki je napad vodil. Ujeti in ubiti borci Notranjskega odreda so bili vojaki zavezniške protihitlerjevske vojske. Domobranci so pobili vojake zavezniške vojske. Pobili so jih vojaki, ki so prisegli zvestobo Hitlerju in to prisego zvesto izpolnjevali. Tudi pri Sveti Ani.

Danes se nekateri Slovenci trudijo, da bi ta poboj, pa tudi druge še hujše poboje, opravičili z bojem proti komunizmu. Z bojem proti brezbožnemu komunizmu. In partizanski zavezniki so bili tudi Angleži, ki so tiste, ki se ob premirju niso predali in so pobijali še naprej, predali tja, kjer so pobijali. Nihče ni prosil milosti zanje. In zgodilo se je, kar se po mojem ne bi smelo.

Anton Premk, Ljubljana