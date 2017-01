Kot je pripomnil Mark Lilla, profesor z univerze Columbia, oživitev reakcionarnih teženj ni opazna le v Veliki Britaniji in ZDA. V številnih visoko razvitih in hitro razvijajočih se državah se nenadoma zdi, da je preteklost veliko bolj privlačna kot prihodnost. V Franciji Marine Le Pen, kandidatka nacionalistične desnice na prihajajočih predsedniških volitvah, eksplicitno povzdiguje obdobje, ko je francoska vlada nadzorovala meje, ščitila industrijo in vplivala na valuto. Voditeljica Nacionalne fronte trdi, da bi takšne rešitve, ki so delovale v 60. letih, tudi danes prinesle blaginjo.

Očitno takšne zamisli nagovarjajo številne volivce vsepovsod na Zahodu. Glavni razlog za to spremembo v javnem mnenju je, da so mnogi državljani izgubili vero v napredek. Ne verjamejo več, da jim bo prihodnost prinesla materialno izboljšanje in da bodo njihovi otroci imeli boljše življenje kot oni. Ozirajo se nazaj, ker jih je strah gledati naprej.

Napredek je izgubil privlačnost zaradi več razlogov. Prvi je desetletje šibke gospodarske rasti. Za vsakogar, ki je star manj kot 30 let, posebej v Evropi, sta novo normalno stanje recesija in stagnacija. Cena finančne krize je huda. Poleg tega povečevanje produktivnosti v visoko razvitih državah (in tudi v hitro rastočih gospodarstvih) ostaja majhno. Zato so zelo majhni dobički, ki bi jih bilo mogoče deliti – še manjši pa so v starajočih se družbah, kjer dela manj ljudi in upokojenci živijo dlje. Ekonomisti sicer različno gledajo na vprašanje, ali bo to slabo stanje trajalo v nedogled, a vsekakor je razumljivo, da državljani te težave jemljejo resno.

Drugi razlog, zaradi katerega ni več zaupanja v napredek, je nevarnost, da bo srednji razred, ki je hrbtenica industrijske povojne družbe visoko razvitih držav, spodkopala digitalna revolucija. Dokler je tehnološki napredek uničeval nekvalificirano delovno silo, so se politiki na to odzivali s spodbujanjem izobraževanja. Robotizacija in umetna inteligenca pa zdaj uničujeta srednje kvalificirano delovno silo, kar vodi do polarizacije trga dela, kjer so tako na razpolago skoraj samo službe na obeh skrajnostih plačnih razredov. Ljudje, katerih sposobnosti so izgubile vrednost in katerih delo ogroža avtomatizacija, to težko razumejo kot napredek.

Tretji razlog, povezan s prejšnjim, je zelo neenakomerna porazdelitev povečanja nacionalnega dohodka v številnih državah. Socialni napredek je temeljil na obljubi, da bo tehnološki in gospodarski napredek koristil vsem. Toda nedavna pionirska raziskava Raja Chettyja in njegovih sodelavcev je pokazala, da je v primerjavi z rojenimi na začetku druge svetovne vojne, pri katerih je 90 odstotkov odraslih Američanov zaslužilo več kot njihovi starši, ta odstotek v naslednjih generacijah padal, tako da zdaj komaj 50 odstotkov Američanov, rojenih sredi 80. let, zasluži več kot starši. Samo četrtina tega padca je posledica počasnejše gospodarske rasti, preostalo je treba pripisati vse večji neenakosti pri delitvi BDP. Kadar neenakost doseže takšno razsežnost, spodkoplje temelje socialne pogodbe. Ni mogoče govoriti o napredku, če obstaja velika možnost, da bodo otroci živeli slabše od staršev.

Četrti razlog je, da ima nova neenakost v oči bijočo politično prostorsko razsežnost. Izobraženi, poklicno uspešni ljudje se vse pogosteje poročajo med seboj in živijo drug blizu drugega, največkrat v bogatih velemestih. Tudi poraženci se poročajo med seboj in živijo drug blizu drugega, večinoma v degradiranih okoljih ali majhnih mestih. Po Marku Muru in Sifan Liu iz Brookings Institution je zaradi tega Trump zmagal v volilnih okrožjih z vsega skupaj samo 36 odstotki BDP, medtem ko je Hillary Clinton zmagala v volilnih okrožjih s kar 64 odstotki BDP. Prostorska neenakost, ki je zelo razširjena, ustvarja velike skupnosti ljudi brez prihodnosti, pri katerih je prevladujoča težnja lahko samo ta, da se ura zavrti nazaj.

Vera v napredek je bila ključna predpostavka politične in socialne pogodbe povojnih desetletij. Vedno je bila del DNK levice, toda tudi desnica se je je oklenila. Po tem, kar se je zgodilo leta 2016, pa podpora konceptu, ki je nastal v času razsvetljenstva, ne more biti več sama po sebi umevna.

Vsi, ki menijo, da mora kompas za družbo 21. stoletja ostati napredek, morajo to na novo definirati v današnjem kontekstu in na tej podlagi zasnovati ustrezen politični program.

Tudi če pustimo ob strani druge pomembne razsežnosti te teme – kot so strah pred globalizacijo, vse večji etični dvom o sodobnih tehnologijah in skrb za okoljevarstvene posledice gospodarske rasti – je nova definicija napredka izziv izjemnih razsežnosti. Delno zaradi tega, ker mora neki pameten program obsegati makroekonomsko, vzgojno-izobraževalno, distribucijsko in prostorsko področje. Pa tudi zaradi tega, ker včerajšnje rešitve pripadajo preteklosti: socialna pogodba, namenjena okolju z veliko gospodarsko rastjo in tehnološkim napredkom, ki vsem prinaša koristi, ne more več rešiti težav družbe, v kateri je gospodarska rast majhna in v kateri tehnološke novosti delitve samo še povečujejo.

Skratka, socialna pravičnost ni le stvar ugodnih razmer. Desetletja je bila gospodarska rast nadomestilo za pametno socialno politiko. Danes pa potrebujejo visoko razvite družbe socialno pogodbo, ki bo zdržala demografske spremembe, tehnološke prevrate in gospodarske pretrese.

Leta 2008 je ameriški predsednik Barack Obama svojo volilno kampanjo usmeril v upanje in »verodostojne spremembe«. Pravi odgovor na sedanjo oživitev reakcionarnih teženj mora biti, da se ta precej neizpolnjena obljuba napolni z vsebino.

Jean Pisani - Ferry je profesor na Hertie School of Governance v Berlinu in je trenutno v Parizu vodja ustanove France Stratégie, ki svetuje francoski politiki.