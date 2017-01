Časopis The Times je kljub temu objavil nenavadno zgodbo o kraljici. Ta naj bi bila občasno hudo nespečna, in kadar je tako, se ponoči sprehaja po parkih svojih rezidenc. Ko se je nedavno neke noči tako sprehajala po parku Buckinghamske palače, jo je skoraj ustrelil eden od stražarjev. Ta je v temi videl neznano osebo in zaklical, kdo je to. Ker ni bilo odgovora, je napel puško, saj se velikokrat zgodi, da v park palače vdrejo neznanci. Šele ko se mu je postava približala, je spoznal kraljico in v šoku je dejal: »Preklemano, saj to ste vi, visočanstvo, skoraj sem vas ustrelil.« Kraljica ga zaradi predrznosti ni odpustila, temveč je prevzela odgovornost, češ da bi morala, preden gre na nočni sprehod, o tem obvestiti varnostnike. To ni prvič, da so člana kraljeve družine zamenjali za vlomilca. Leta 2013 se je to zgodilo princu Andrewu, ki ga je obkrožila oborožena policija.

Letos pa se je dvakrat zgodilo, da so v palačo oziroma v park palače prišli vsiljivci. Maja je 41-letni Denis Hennessy preplezal ograjo in se skoraj deset minut sprehajal po parku. Avgusta je enako storil 22-letni mladenič, ki so ga nemudoma ujeli. Pred dvema letoma pa je eden od vsiljivcev celo prišel v palačo, a na srečo kraljice ni bilo doma. Najslavnejši vlom v Buckinghamsko palačo se je sicer zgodil leta 1982, ko je Michael Fagan pripel vse do kraljičine spalnice in sedel na posteljo s spečo kraljico.