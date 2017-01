Tako evropski kot slovenski avtomobilski trg sta lani zabeležila rast prodaje v primerjavi z letom prej, enako pa se utegne zgoditi tudi letos, kar naj bi zagotovili tudi številni novi avtomobilski modeli. V pričujočem pregledu jih predstavljamo po znamkah, in sicer po vrstnem redu glede na prodajo v lanskem letu, osredotočili pa smo se na 20 najbolj prodajanih pri nas. Seveda je mogoče, da se bo kakšna predstavitev zavlekla v leto 2018, kakšna pa lahko tudi prehiteva. Pestro bo v vsakem primeru.

Volkswagen: Prenovljena sedma generacija golfa bo k nam pripeljala marca. Navzven so spremembe majhne, večje so pri motorjih. Novost je 1,5-litrski štirivaljni TSI z močjo 150 konjev (110 kilovatov). Golf bo sicer na voljo s kopico asistenčnih sistemov, aprila pa bo sledil še električni e-golf s 300-kilometrskim dosegom. Sredi leta prihaja štirivratni kupe arteon, ki bo nadomestil model CC, septembra tiguan LWB z daljšo medosno razdaljo in sedmimi sedeži, oktobra pa šesta generacija pola. Ta bo večji, v dolžino bo meril krepko prek štiri metre, a vseeno 70 kilogramov lažji, imel bo polno asistenčnih sistemov, vstopni model bo opremljen z bencinskim litrskim trivaljnikom z okrog 70 KM (51 kW), govori pa se tudi o hibridu in o tem, da dizelskih različic ne bo več. Za konec leta se obetata še prihoda športnega terenca touarega in trivratnega kupejevskega SUV t-roca.

Renault: Po lanskem letu, polnem novosti, bo letošnje mirnejše. Sredi leta prihaja prenovljeni mali športni terenec captur, malce kasneje pa še novi koleos. Slabega 4,7 metra dolg SUV bo dopolnil Renaultovo paleto športnih terencev in bo povzel najnovejše znamkine oblikovalske smernice tako na zunaj kot v notranjosti, štirje motorji (po dva bencinska in dizelska) bodo močni od 130 do 173 KM (96 in 127 kW), na voljo pa bosta tako 2- kot 4-kolesni pogon.

Škoda: Kmalu pride prenovljena octavia v obeh karoserijskih različicah, takoj za tem pa marca še novi 4,7 metra dolgi športni terenec kodiaq, o katerem smo že pisali. Sredi leta se obetata prenovi za modela rapid in citigo, leto pa bo zaokrožila nova generacija športnega terenca yetija, ki bo skočil razred višje – v dolžino bo meril več kot 4,35 metra.

Opel: Prva novost bo poleti nova generacija insignie, ki se bo v limuzinski različici imenovala grand sport, v karavanski pa sports tourer. Limuzina bo v dolžino merila 4,9 metra, kljub temu bo lažja za 175 kilogramov, medtem ko bo imel karavan že v osnovi prtljažni prostor večji od 600 litrov. Avto bo ponujal različne načine voznih konfiguracij in pestro izbiro motorjev. Prav tako poleti pride križanec crossland X, mešanica med enoprostorcem in športnim terencem, a je o njem znanega bore malo. Enako skrivnostni so tudi glede večjega SUV grandland X, ki pride v zadnji četrtini leta, takrat kot tudi terenska karavanska insignia country tourer.

Ford: Največja novost bo nova, že sedma generacije fieste. Kot polo bo tudi ta presegla dolžinsko mero štirih metrov, pri Fordu pa obljubljajo še, da bo precej prostornejša, medtem ko bo na armaturni plošči kraljeval precej velik osrednjim zaslon. Prtljažnik bo pogoltnil slabih 300 litrov, motorna osnova bodo litrski bencinski trivaljniki, seveda pa ne bodo manjkali niti številni najnovejši pripomočki. Septembra pride k nam tudi novi, 3,93 metra dolgi malček ka+.

Hyundai: Že ta mesec naj bi k nam zapeljali dve izmed treh različic modela ioniq, 4,5 metra dolgega avtomobila, in sicer klasična hibridna in povsem električna, medtem ko priklopni hibrid pride septembra. Prvega bo poganjala kombinacija 1,6-litrskega bencinskega in elektromotorja s sistemsko močjo 141 KM (104 kW), drugega zgolj 120-konjski (88 kW) električni motor, s katerim naj bi imel avto doseg 250 kilometrov, pri priključnem hibridu pa bo mogoče na elektriko prevoziti okrog 40 kilometrov. Februarja pride k nam prenovljeni malček i10, malce kasneje pa tudi novi i30 4,34 metra, dolga kombilimuzina s 395-litrskim prtljažnikom, moderno notranjostjo z 8-palčnim zaslonom ter s po tremi bencinskimi in dizelskimi motorji z močmi med 95 in 140 KM (70 in 103 kW). Septembra tudi kot karavan.

Peugeot: Največja novost bo aprilski prihod novega 5008, ki bo odslej športni terenec. 4,64 metra dolg avto bo na voljo s številnimi motorji z močmi od 100 do 180 KM (74 do 132 kW), njegov prtljažnik bo pri petih sedežih pogoltnil 780 litrov, sicer pa bo to udoben sedemsedežnik. Prenovi se obetata modeloma 301 (april) in 308 (september).

Dacia: Edina novost bo konec leta novi duster, ki naj bi zadržal prepoznavno obliko, bo pa kar precej zrasel (na 4,5 metra). Na voljo bo z motorji z močmi med 90 in 120 KM (66 in 88 kW) in z dvo- in štirikolesnim pogonom.

Citroën: Model C-elysee bo doživel prenovo, ki bo najbolj temeljita v notranjosti, večja novost pa bo oktobra novi C3 picasso. Oblikovno naj bi spominjal na večjega C4 picassa, osnovni motor bo litrski bencinar z 68 KM (50 kW), več podrobnosti pa ni znanih.

Fiat: Že kmalu naj bi k nam zapeljali tudi preostali dve različici modela tipo, kombilimuzinska (4,37 metra dolžine, 440-litrski prtljažnik) in karavanska (4,57 metra, 550 litrov), ki naj bi motorno paleto in opremo povzela po že znani limuzini. Malce kasneje se obeta prenova modelu 500L, v prvi polovici leta prihaja tudi novi nišni model spider, modeloma 500 in 500X pa se v tem letu obetajo nekatere posebne različice.

Kia: Pestra bo že prva polovica leta, ko k nam najprej prihaja 4,85 metra dolga karavanska optima SW s 552-litrskim prtljažnikom in 1,7-litrskim motorjem s 141 KM (104 kW). Poleti se mu bo pridružila še hibridna različica, ki bo že januarja na voljo pri limuzini. Karte bo med manjšimi avtomobili premešal tudi novi rio, zdaj 4,06 metra dolg avto s 325-litrskim prtljažnikom, dinamično zunanjostjo, novim informacijsko-zabavnim sistemom z visokoločljivim zaslonom na dotik in motorji z močmi med 70 in 120 KM (51 in 88 kW). Aprila prihaja tudi nova generacija malčka picanta.

Bmw: Nova generacija serije 5, najprej kot limuzina, k nam prihaja že prihodnji mesec in bo serija 7 v malem. 4,93 metra dolg avto je od predhodnika lažji za 100 kilogramov in že serijsko ponuja izbiro različnih voznih programov, na voljo bo tudi štirikolesno krmiljenje, nekatere funkcije bo možno, kot pri sedmici, upravljati z gestami, sicer pa ima petica kot prvi BMW tudi zaslon, občutljiv za dotik. In ko smo že pri zaslonih na dotik – tega ima tudi ključ, ki je prav tako na las podoben tistemu iz serije 7. Kasneje bo na voljo tudi karavanska različica, v drugi polovici leta pa pričakujemo še vsaj novi X3 in prenovljeni i3.

Nissan: Malček micra prihaja v obliki pete generacije, ki bo precej prostornejša od predhodnice, kar ni čudno, saj v dolžino meri okrog 4 metre, na voljo pa bo s trivaljnimi turbobencinarji in z 1,6-litrskim dizelskim motorjem, šušlja se celo o hibridu. Pri nas bo naprodaj predvidoma maja.

Seat: Najprej bo manjše prenove deležen leon, junija pa prihaja nova ibiza. Ta naj bi v dolžino merila 4,10 metra, na voljo pa naj bi bila le s petimi vrati in pisano paleto motorjev. Na več informacij bo treba počakati do salona v Ženevi, ko bo morda več znanega tudi o novem športnem terencu aroni, ki prihaja ob koncu leta.

Audi: Obeta se pestro leto, ki bo najprej prineslo nova A5 in A5 sportback, kmalu za tem pa še težko pričakovano novo generacijo športnega terenca Q5, ki je oblikovno dokaj blizu predhodniku, tehnološko pa tako kot A5 blizu novemu A4. V primerjavi s predhodnikom je daljši za 4 centimetre (zdaj 4,67 metra), njegova motorna paleta pa obsega moči od 150 do 400 KM (110 do 284 kW). V zadnji tretjini leta pride še novi zastavonoša znamke A8, ki se bo postavil ob bok mercedesu S in BMW serije 7.

Toyota: Edina letošnja novost bo prius plug-in, priklopno-hibridna različica priusa, ki naj bi zgolj na elektriko lahko vozil do hitrosti 135 km/h in imel električni doseg 50 kilometrov.

Suzuki: Športni »mikroterenec« ignis pride v prvi tretjini leta, 3,7 metra dolg posebnež pa obljublja dobre vozne lastnosti tako na cesti kot v kombinaciji s 4-kolesnim pogonom tudi na terenu. Mesec kasneje sledi še novi swift.

Mazda: Prenovljena mazda3, o kateri smo že poročali, prihaja januarja, malce kasneje pride MX-5 RF, kultni roadster s trdo pomično streho, sredi leta pa se obeta še nova CX-5, 4,54 metra dolg atraktivno oblikovan športni terenec s številnimi tehnološkimi novostmi.

Mercedes: Razred E bo dobil kupejevsko (marca) in kabrioletsko (septembra) različico, aprila pa še bolj terensko naravnanega karavana E all-terrain, ki je serijsko opremljen z zračnim vzmetenjem in od običajnega karavana višji za tri centimetre. Prav tako aprila se obeta prenova športnega terenca GLA, avgusta pa zastavonoše razreda S, ki naj bi po mnenju Mercedesa utrdil naziv »najboljšega avtomobila na svetu«.

Jeep: Model grand cherokee bo deležen manjše prenove, novost pa bo proti koncu leta novi compass, tekmec tiguana z atraktivno notranjostjo, številnimi motorji ter 2- ali 4-kolesnim pogonom.

Drugi: Nikakor ne počivajo! Omenimo prenovljenega mitsubishija spacestar, novo generacijo honde civic, nova volva V90 cross country in XC60, minija countrymana, atraktivnega športnega terenca alfa romeo stelvio, Porsche bo med drugim predstavil modela panamera sports turismo in cayenne, Lexus modela LC in LS, Smart električni različici fortwo in forfour, Jaguar model XF sportback...