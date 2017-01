Violončelist Primož Zalaznik je odraščal v glasbeni družini na Drenovem Griču, ob štirih sestrah violinistkah; poleg njega so tri končale glasbeno akademijo. Po podiplomskem študiju v Ljubljani se je izpopolnjeval še v Kölnu, Essnu in na Dunaju. Leta 2008 je postal namestnik soloviolončelista v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija, leta 2015 soloviolončelist. Od leta 2013 je kot namestnik sodeloval tudi z Dunajskimi filharmoniki, nato so mu ponudili pogodbeno mesto. Temu preprosto ni mogel reči ne: »Če bi rekel ne, take ponudbe najbrž ne bi bilo več!« Odšel je tudi zaradi zagotovljene eksistence.

V najboljši orkester na svetu Zelo težko se je prebiti v orkester, ki slovi kot najboljši na svetu, pa vendarle pri Dunajskih filharmonikih trenutno igrajo kar trije Slovenci; poleg njega še violinistka Petra Kovačič in kontrabasist Iztok Hrastnik. S Hrastnikom sta si že leta 2007 delila cikel Mladi virtuozi, pozneje sta bila tri leta tudi sodelavca v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija. Dunajski orkester je Zalaznik sprva spoznal prek prof. Roberta Nagyja, soloviolončelista Dunajskih filharmonikov, pri katerem se je dodatno mojstril. Pogodbeno pa ga je potem k sodelovanju povabila sekcija violončelistov, medtem ko je redno službo zelo težko dobiti.

Jutranji stisk roke Ko pripoveduje o razlikah med obema orkestroma, v katerih je delal, pravi, da je raven igranja in umetniških izkustev na Dunaju nedvomno višja kot v Ljubljani: »Člani v orkestru so tudi zelo tovariški, spoštljivi, vsako jutro si vsaj znotraj sekcij podajo roke, si iskreno pogledajo v oči in se z zagnanostjo za skupno dobro lotijo dela.« Razlika je tudi v količini dela, saj se predstave v dunajski državni operi vrstijo druga za drugo. Nastopa skoraj vsak večer, tako v operi, v baletu kot tudi v filharmoničnem abonmaju. »Filharmoniki svoji službi rečejo 'dve uri in pol' ali 'dienst'. Julija lani sem imel celo 50 'dienstov' v enem mesecu,« se smeje. Na Dunaju se igra veliko glasbe 18. in 19. stoletja, sodobne je za ščep, bolj sproščene, s kakršno se ponašajo naši simfoniki, pa nič. Prav ta sproščeni program s kakšnim jazz bendom malce pogreša. »Na Dunaju so zadržani celo do 20. stoletja, še Šostakovič in Prokofjev se zelo redko znajdeta v repertoarju,« pravi Zalaznik. »Zelo resno in z veliko pozornostjo, v nasprotju z nami, pa jemljejo Straussove valčke, ki so del njihove tradicije.«