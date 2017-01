Globalizem (Marko Vrhunec, Politična ekonomija globalizma, 1989) deluje v štirih sektorjih svetovnega BDP, v katerih je stanje naslednje:

– primarni sektor kmetijstva in surovin je padel na 3 odstotke, se modernizira in zagotavlja dovolj hrane za vse človeštvo, vendar je kljub temu lačnih 15 odstotkov ljudi;

– sekundarni industrijsko-predelovalni sektor je padel na 17 odstotkov, se modernizira in svetovna proizvodnja zadostuje za kritje potreb vsega človeštva;

– tercialni storitveni sektor je narasel na 70 odstotkov, se širi in modernizira, srednji razred pa je postal pretežni del delavcev;

– kvartni informacijsko-intelektualni sektor je narasel na 10 odstotkov, se neprestano širi na preostale tri sektorje in vzpostavlja nove panoge, kot so informatika, elektronika, kibernetika, robotika, avtomatizacija, digitalizacija, umetna inteligenca in pametne tehnologije. Te panoge ustvarjajo tudi nove oblike dela in nove poklice ter spreminjajo razredno strukturo družbe.

Delovanje navedenih sektorjev bistveno spreminja tudi globalno razredno strukturo, tako da nastajajo nove oblike dela in novi poklici, zastareli pa odmirajo in povzročajo nezaposlenost. Vse to zahteva preobrazbo mednarodnih odnosov.

Njeni osrednji vprašanji sta delitev svetovnega BDP in rešitev problemov preživetja človeštva. Razvoj tehnične in tehnološke revolucije omogoča, da bi z njo zagotovili preživetje vseh zemljanov, kajti današnji BDP v višini več kot 77.000 milijard dolarjev daleč presega potrebe človeštva, vendar njegova delitev na 1 : 99 pušča v revščini pretežni del človeštva. Destabilizacija svetovnih razmer in neprestane krize svetovnega gospodarstva nam dokazujejo, da kapitalizem, zlasti neoliberalizem, peha svet iz krize v krizo ter povzroča vojne in siromaštvo.

S pomočjo globalizma so znanstvenotehnični in tehnološki dosežki zajeli vsa področja družbene reprodukcije in so raztreseni po vsem svetu ter dinamično spreminjajo podobo naše civilizacije.

Druga stran današnje podobe sveta je pluralizem, ki se kaže v različnosti razmer, v katerih živimo. Te so na eni strani bogastvo in na drugi strani vir nasprotij med narodi in državami, kulturami, ideologijami, religijami in družbenimi sistemi, ki povzročajo neenakost in neenakopravnost v mednarodnih odnosih.

Sodobna informacijska tehnologija omogoča, da je pluralizem vsak trenutek dostopen vsem ljudem, pri čemer mnoge različnosti izginjajo, druge pa preraščajo v globalne dejavnike.

Med njimi je ena najpomembnejših mednarodna konstelacija (razmerje) sil in odnosov. Njeno poznavanje je izredno pomembno za vsako državo, da lahko sproti ugotavlja svoj mednarodni položaj, varuje svoje interese v svetu in skrbi za svoj družbeni razvoj. Današnja konstelacija ima naslednje značilnosti:

v svetu deluje 205 držav in nastajajo nove, nekatere, zlasti velike, so v nevarnosti, da razpadejo, manjše pa težijo k različnim povezavam in skupnostim, kot je Evropska unija;

nastajajo novi centri moči, kot so Kitajska, Indija, Republika Južna Afrika in nekatere druge velike države, mednje pa lahko štejemo tudi Evropsko unijo;

povečuje se neskladje v razvitosti med državami in regijami;

prevladuje moč kapitala, multi- in transnacionalnih podjetij ter vojno-industrijskega kompleksa;

dinamično se razvija vsestransko mednarodno sodelovanje in vzpostavljajo se nove dvostranske, večstranske in mnogostranske povezave med državami;

povečuje se vpliv zunanjega dejavnika na notranje razmere in z njim razvijanje multikulture;

krepi se vloga zunanje politike in diplomacije;

poteka konvergenca socializacije kapitalizma in demokratizacije socializma; mnogi se strinjajo, da je treba pozitivne dosežke obeh ureditev uporabiti, negativne pa odpraviti (Marko Vrhunec, Svet na razpotju, 1997).

Kljub številnim pozitivnim trendom v današnji podobi sveta prevladujejo tri skupine velikih globalnih problemov: mir in vojne, družbeni razvoj in siromaštvo ter uničevanje okolja (Marko Vrhunec: Kriza in vrednote, 2013).

V prvi skupini so varnost, lokalne vojne, oboroževanje, terorizem, begunstvo, kriminal, rasizem, šovinizem idr.

V drugi skupini so gospodarski problemi preživetja, siromaštvo, lakota, nezaposlenost, krize, neskladje v razvitosti držav idr.

V tretji skupini so pereči problemi okolja, podnebnih sprememb, vode, odpadkov idr.

Današnja podoba sveta kaže mnogo več slabih, negativnih kot dobrih, pozitivnih pojavov. To je posledica neurejenih, neenakopravnih in nepravičnih razmer sedanje konservativne in kapitalistične mednarodne gospodarske ureditve, ki navedenih problemov ne obvladuje in zanje ni sposobna najti rešitev.

Zato ljudje živijo v vse težjih razmerah, kar pa ne bi bilo potrebno, če bi upoštevali, da današnji svetovni BDP omogoča dovolj sredstev za dostojno in varno preživetje vseh ljudi in da bi lahko s pravično razdelitvijo razpoložljivih sredstev odpravili vse eksistenčne probleme.

V svetu se vse bolj povečuje pripravljenost te razmere spremeniti. Odpori in protesti ljudi so vsak dan večji, krepijo se politična in humanitarna gibanja naprednih sil, ki zagovarjajo uvedbo postdemokracije in demokratičnega socializma. Med temi gibanji je tudi antiglobalizem, ki ima svojo ost pravilno usmerjeno proti mednarodni kapitalistični ureditvi, ki je edini krivec za izkoriščanje delavcev in prevlado neoliberalizma, ne pa globalizem kot tak, ki kot objektivni proces deluje v korist vsega človeštva.

Svetovne napredne sile so poklicane, da sprožijo organizirano pobudo za spremembo mednarodne ureditve. To je v petdesetih letih minulega stoletja storilo gibanje neuvrščenih, ki mu je uspelo takratne mednarodne odnose v precejšnji meri spremeniti na bolje (Marko Vrhunec, Boj za novo mednarodno gospodarsko ureditev, 1977).

V današnji podobi sveta so navedeni procesi in problemi dovolj prepričljivi, da je treba sedanjo mednarodno ureditev temeljito spremeniti, če želimo živeti v svetu brez vojn in siromaštva.

Teorija mednarodnih odnosov nas uči, da se je z ustreznim globalnim soglasjem mogoče lotiti preobrazbe vseh šestih kategorij svetovnega gospodarstva, in sicer:

posodobiti načela, na katerih temelji sedanja ureditev;

strategijo družbenogospodarskega razvoja prilagoditi novim potrebam;

izpopolniti obstoječe gospodarske sisteme, v katerih deluje;

pospešiti vsestransko mednarodno sodelovanje;

OZN in njene organizacije mobilizirati, da učinkoviteje delujejo kot svetovni strokovni centri posameznih področij družbene reprodukcije in svetovnega znanja ter kot mednarodni politični forumi, ki sprejemajo ustrezne odločitve, s sodelovanjem nevladnih organizacij civilne družbe;

državam naložiti, da njihova diplomacija realizacijo ureditve obravnava prednostno.

Človeštvo s sedanjim svetovnim BDP razpolaga z zadostnimi sredstvi za to, da izvede ustrezno ureditev, potrebna je le politična volja, da se delovanje kapitala podredi interesom dela, svetovno bogastvo pa uporabi za splošno blaginjo vsega sveta.

MARKO VRHUNEC, Ljubljana