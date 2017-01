Pravo vodenje je kompleksno in negotovo, zaskrbljeni svet pa zahteva voditelje, ki bodo pluli tako z radarskim sistemom kot s kompasom. Morajo biti dovzetni za signale, ki ves čas prihajajo iz spreminjajočega se okolja, in biti morajo pripravljeni na to, da se mu prilagodijo. A nikoli ne smejo zaviti stran od svoje prave smeri, kar je jasna vizija prihodnosti, ki temelji na pravih vrednotah.

Zaradi vsega tega je Svetovni gospodarski forum za temo našega vsakoletnega januarskega srečanja v Davosu izbral Odzivno in odgovorno vodenje. Ko bodo voditelji držav in vodje podjetij ter civilna družba delali načrte za leto 2017, naj pozornost posvetijo predvsem petim ključnim izzivom.

Četrta industrijska revolucija

Kot prvo, spoprijeti se bodo morali s četrto industrijsko revolucijo, ki postavlja nove temelje vsem industrijam in ustvarja nove industrije iz nič, kar je mogoče zaradi revolucionarnega napredka v umetni inteligenci, robotiki, internetu stvari, pri samovozečih vozilih, v tridimenzionalnem tiskanju, nanotehnologiji, biotehnologiji in kvantnem računalništvu.

Te tehnologije so šele začele kazati ves svoj potencial in tisto, kar je bilo doslej znanstvena fantastika, vse bolj postaja resničnost. Toda medtem ko nam četrta industrijska revolucija lahko pomaga rešiti nekatere od naših najbolj urgentnih težav, tudi deli družbo na tiste, ki so odprti za spremembe, in tiste, ki niso. To pa ogroža našo blaginjo na načine, ki jih bo treba še določiti in se odzvati nanje.

Kot drugo, voditelji bodo morali zgraditi sistem dinamične vlade, ki bo čim bolj inkluzivno predstavljala različne interesne skupine. Z današnjimi gospodarskimi, tehnološkimi, okoljskimi in socialnimi izzivi se lahko spoprimemo samo z globalno kooperacijo javnega in zasebnega. Naš sedanji okvir za mednarodno sodelovanje se je začrtal po drugi svetovni vojni, ko so bile države-nacije še ključni akterji.

Obenem je rezultat geopolitičnih sprememb resnično multipolaren svet. Ko novi globalni igralci prinašajo nove ideje o tem, kako oblikovati nacionalne sisteme in mednarodno ureditev, postaja obstoječa ureditev vse bolj nestabilna. Dokler bodo države sodelovale zaradi skupnih interesov, ne pa toliko zaradi skupnih vrednot, bo obseg njihovega sodelovanja omejen. Še več, nedržavni akterji lahko zdaj škodljivo posegajo v nacionalne in globalne sisteme, če ne drugače, s kibernetskimi napadi. Da bi se ubranile teh groženj, se države ne smejo zapreti. Edini način napredovanja je, da se globalizacijo spremeni tako, da bo koristila vsem.

Tretji izziv za voditelje bo obnova globalne gospodarske rasti. Nenehno zmanjševanje gospodarske rasti se pretvarja v nenehno nižanje življenjskega standarda: s 5-odstotno gospodarsko rastjo je potrebnih 14 let, da se nacionalni BDP podvoji, s 3-odstotno gospodarsko rastjo pa 24 let. Če se bo sedanja stagnacija nadaljevala, bodo naši otroci in vnuki živeli slabše, kot smo njihovi starši in stari starši.

Tudi če danes ne bi imeli brezposelnosti, ki je posledica tehnološkega razvoja, bi globalno gospodarstvo moralo ustvariti več milijard novih delovnih mest, da bi se prilagodilo povečanju števila prebivalcev, ki naj bi s sedanjih 7,4 milijarde do leta 2050 naraslo na 9,7 milijarde. Zato bosta vključevanje v družbo in brezposelnost mladih leta 2017 ključna globalna in nacionalna problema.

Četrti izziv bo reforma tržnega kapitalizma in obnovitev usklajenosti med poslovnim svetom in družbo. Tržno gospodarstvo in globalizacija sta izboljšala življenjski standard in v zadnjih desetletjih ljudi potegnila iz revščine. Toda strukturne pomanjkljivosti – kratkoročnost, povečevanje neenakosti v premoženju in favoritizem – so v zadnjih letih povzročile politične težave, kar je pokazalo na nujnost oblikovanja stalnih struktur, ki bi skrbele za ravnotežje med ekonomsko pobudo in socialnim blagostanjem.