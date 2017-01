Vendar očitek, da državni pravobranilci ne želimo sprememb, ne drži. Spremembam smo izrazito naklonjeni. Tako zelo, da smo sami spisali predlog zakona, ki predstavlja dobro podlago za delovanje državnega pravobranilstva z močno okrepljeno odgovornostjo državnih pravobranilcev, poostrenim strokovnim nadzorom in natančno opredeljeno disciplinsko odgovornostjo. Pravobranilci podpiramo cilje reforme našega delovanja, ki so: okrepitev avtonomnosti in samostojnosti, okrepitev neodvisnosti pri odločanju, fleksibilnost, preprečitev političnega kadrovanja in modernizacija. A bistvo ostaja očem nevidno. Predlog zakona o odvetništvu namreč ne podpira zgoraj navedenih zvenečih ciljev. Žal ravno nasprotno.

Naj začnem pri naslovu intervjuja z ministrom za pravosodje. Ta sporoča, da slovenski pravosodni organi sprememb ne želimo. Razumeti je, da je tisti, ki sprememb ne podpira, rigiden, okorel zagovornik ustaljenih razmer. Je zakrnel tradicionalist, ki se oklepa svoje ležerne službice in ne razume izzivov današnjega časa. Minister zagovarja moč argumenta, a kaj, ko so argumenti, ki prihajajo iz »proizvodnje«, nesmiselni in naravnani v lastne koristi. Vendar je argumentov veliko in odpor je močan.

Če bi se pristojnosti državnega pravobranilstva izvajale pod nadzorom ministrstva za pravosodje, bi to ministrstvo do neke mere izvajalo tudi nadzor nad delom pravnih služb preostalih ministrstev, kot tudi drugih državnih organov (na primer ustavno sodišče, računsko sodišče, državni zbor in drugi). Na podlagi navodil dnevne politike. V medijih se vseskozi prikazuje, da naj bi imel »novi državni odvetnik« več odgovornosti, več pristojnosti in bi delal bolj transparentno. To je seveda zelo všečno. Malo manj glasno se pove, da bo »novi državni odvetnik« javni uslužbenec. Javni uslužbenci pa delujejo na podlagi navodil. Takšna je namreč zakonska ureditev.

Okrepitev samostojnosti in avtonomnosti državnega pravobranilstva in državnih pravobranilcev se po predlogu zakona o odvetništvu izvede prek ustanovitve organa, katerega delo nadzoruje ministrstvo za pravosodje.

Pravobranilci naj bi, kot izhaja iz ministrovega intervjuja, izgubljali milijone in povzročali drage škandale. Resnica je ravno nasprotna. Pravobranilci prejmemo v delo odškodninske zahtevke zaradi največjih dragih škandalov. In z velikim trudom in pravnim znanjem poskušamo rešiti, kar se rešiti da. Tako je bil samo v enem primeru, ki je bil pravnomočno končan konec predlanskega leta, zavrnjen odškodninski zahtevek zoper državo v znesku glavnice 210.000.000,00 evrov. Ta znesek ni obremenil državnega proračuna. Pa je to samo en primer od okoli 84.000, ki jih je državno pravobranilstvo obravnavalo predlani.

Izbirni postopek je do zdaj vodil generalni državni pravobranilec, ki je strokovna funkcija. Njegov izbor je bil torej strokoven. Res pa je, da je v preteklosti politika, prek ministra za pravosodje, pogosto izkoristila svojo diskrecijsko pravico in predlagala drugega kandidata, ki ga je generalni državni pravobranilec uvrstil na rep lestvice. S tem, ko je v predlogu zakona uvedena možnost, da se za generalnega državnega pravobranilca lahko imenuje kdorkoli, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje, in ne več le kandidat izmed državnih pravobranilcev, se možnost političnega kadrovanja pravzaprav uvaja. Ta funkcija bo zagotovo zelo mamljiva možnost nagrade zaslužnim političnim kadrom. Žal to ni le populistična fraza. Tlakovana je z izkušnjami.

Pisne pripombe državnega pravobranilstva in stališča, predstavljena v državnem svetu, so javno objavljena na spletni strani državnega pravobranilstva in si lahko vsak sam ustvari vtis o njihovi smiselnosti.

Minister ima prav, ko ugotavlja, da na državnem pravobranilstvu obstaja odpor proti zakonu, po katerem pravobranilci ne bi bili več funkcionarji. Reforme naj bi prinesle izboljšanje. Če ga ne prinesejo, so namenjene le prikazovanju normativne uspešnosti posamezne vlade (in ta termin je sam po sebi paradoks). Reforme naj bi bile premišljene. Toliko bolj ob drastičnem poseganju v ustroj pravosodnega sistema. Posledice nedomišljenih reform so državnim pravobranilcem dobro znane. Vpliv nedomišljenih sprememb zakonodaje se je pokazal v nekaterih posledicah reorganizacije sodišč, ki se je začela s 1. januarjem 1995 in je na posameznih sodiščih povzročila velike kadrovske težave ter posledično neobvladljive sodne zaostanke, zaradi katerih je bila Republika Slovenija pred evropskim sodiščem za človekove pravice spoznana za kršiteljico evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Država kot delodajalec je bila ves čas močno obremenjena z delovnimi spori. Državno pravobranilstvo je že večkrat opozorilo, da je med glavnimi razlogi za velik pripad zadev na delovnopravnem področju prehitro spreminjajoča se ter z nomotehničnega vidika neustrezna, nepregledna, nenatančna in dvoumna normativna ureditev, ki ureja pravice in obveznosti iz delovnega razmerja za zaposlene v javnem sektorju.

Reforma pravobranilstva temelji na funkcijski analizi, ki obsega le enajst strani in po mnenju državnih pravobranilcev temelji na napačnih izhodiščih in na dveh medijsko izpostavljenih primerih. Za tako drastične spremembe je to bistveno premalo.

Reforme naj bi se oblikovale na podlagi izmenjave argumentov s ciljem iskanja najboljših rešitev. Državno pravobranilstvo je v ta namen skupaj z državnim svetom organiziralo posvet z naslovom Vloga državnih pravobranilcev v luči reforme, a se minister za pravosodje vabilu na posvet ni odzval. Svoje poglede smo predstavili državni pravobranilci, profesorja pravne fakultete v Ljubljani, predsednik odvetniške zbornice, predsednica notarske zbornice in gostje iz tujine.

Na posvetu so številni razpravljalci izrazili skrb, da bo predvidena nova ureditev povzročila zmanjšanje samostojnosti in avtonomnosti državnega pravobranilstva. Če ministrstva za pravosodje ne prepričajo argumenti državnega pravobranilstva (ki naj bi se po mnenju ministrstva le krčevito borilo za lastne interese), niti mnenja profesorjev pravne fakultete, niti mnenja stanovskih organizacij, od katerih bi ena lahko imela od predvidene ureditve celo materialno korist, potem bi se bilo morda smiselno pogovoriti o tem, kaj moč argumenta pravzaprav je.

MAG. JURIJ GROZNIK, generalni državni pravobranilec

