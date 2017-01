Odziv na izjavo pravosodnega ministra mag. Gorana Klemenčiča v intervjuju v Dnevnikovem Objektivu

V zvezi z izjavo pravosodnega ministra mag. Gorana Klemenčiča v intervjuju v Dnevnikovem Objektivu 10. 12. 2016, da ima VSAK od državnih pravobranilcev kje kakšnega prijatelja in da mu je sicer žal, da tako pove, ampak da JE TO RES (s čimer je glede na sobesedilo, v katerem je ta izjava izrečena, insinuiral, da se (je) vsak državni pravobranilec (že) izogne(il) odgovornosti za napake oziroma disciplinski odgovornosti zato, ker ima nekega vplivnega prijatelja), opozarjam, da to NI RES. Nikjer nimam nobenega »prijatelja«, zaradi katerega bi se (lahko) kadarkoli izognila odgovornosti za napake (pa ne da bi mi bila kakšna kdaj očitana) ali disciplinskemu postopku (pa ne da je bil kadarkoli proti meni predlagan), še manj da bi (sicer neobstoječega) »kakšnega prijatelja« izkoristila ali poskušala izkoristiti v take namene. Tak poskus napada ministra za pravosodje na mojo osebno in poklicno integriteto skozi posplošeno navržene očitke (izpostavljam, da je v intervjuju izjavil, da to velja za VSAKEGA pravobranilca), podane še v populističnem kontekstu milijonskih napak oziroma toliko dragih škandalov, za katere naj bi bili odgovorni pravobranilci, povsem zanika načelo osebne oziroma individualne odgovornosti. Le ta(ka) namreč obstaja, zato ne dovolim, da se mi pripisuje neresnične okoliščine, in to celo s poudarkom na njihovi resničnosti.