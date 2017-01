Sovjetska vojska je vdrla na Finsko Razvoj dogodkov na finsko-sovjetski meji je hiter in gre v smer, ki smo jo nakazali. V petek je Sovjetija odpovedala nenapadalno pogodbo s Finsko. V četrtek ponoči ob 11 je Molotov objavil po radiu, da je Sovjetija prekinila odnošaje s Finsko (kakor smo poročali v nočni izdaji »Slovenca«). Včeraj ob 9.30 dopoldne pa so sovjetske čete brez vojne napovedi že prekoračile finsko mejo in sovjetsko letalstvo je bombardiralo finska mesta. (…) Slovenec, 1. decembra 1939

Sovjetska ofenziva zaradi mraza ustavljena LONDON, 3. januarja. Reuterjev posebni poročevalec na finski fronti je brzojavil snoči iz Viipurija: Strahoviti vihar, ki razsaja nad karelijsko pokrajino, je onemogočil vsako vojskovanje. Ofenziva, ki so jo pokrenile rdeče čete proti Mannerheimovi črti že v nedeljo, je ustavljena. Danes popoldne se ni dalo ničesar videti nad bojiščem in so bila ruska letala primorana ležati v hangerjih. HELSINKI, 3. jan. Reuter. Iz zadnjih vojnih poročil se izve, da se boji na Mannerheimovi črti nadaljujejo, prava ofenziva sovjetskih čet pa se še ni začela. Po izjavah sovjetskih ujetnikov so sovjetski poveljniki že vrgli del velikih rezerv sovjetskih čet na fronto, kar je lahko opaziti po mrtvecih in ujetnikih, ki so bolje oblečeni mlajši vojaki in dobro opremljeni. Na mnogih frontnih odsekih silijo sovjetski poveljniki vojake, da prodirajo pred tanki in čistijo polja od min, da bi ne bili tanki poškodovani. Večernik, 3. januarja 1940

Finci so dosedaj uničili že 400 tankov in 150 letal Helsinki, 3. jan. t. Na severnem bojišču pri odseku fronte pri Rowanni traja sovjetski beg proti Petsamo neprestano dalje. V bitki pri Suomisalmi so Sovjeti izgubili na mrtvih, ranjenih in ujetih 18.000 mož. (…) Po poročilih, ki jih je razširila angleška agencija Reuter, so Finci od začetka vojne s Sovjetijo razbili in zajeli skupno 400 sovjetskih tankov in 150 letal. (…)

Nemški častniki na pomoč – Stalinu London, 3. jan. b. Amsterdamski dopisnik »New Chronicla« poroča, da je nemška vojna misija odšla v Leningrad kot svetovalka sovjetskemu vojnemu vodstvu v operacijah proti Finski. V tej misiji so častniki, ki so svoječasno na strani generala Mannerheima sodelovali v osvobodilni vojni leta 1918. Slovenec, 4. januarja 1940

Sovjetski tanki Helsinki 5. januarja AA (Havas) Finski vojaški strokovnjaki mislijo, da je motorizacija glavna sila moderne vojske velika slabost v sovjetsko-finski vojni. Na Finskem so sovjeti vrgli v boj mnogo strojev. Če rečemo da je na finski meji tisoč tankov, prav nič ne pretiravamo. Znano je, da so sovjeti doživeli pomembne izgube in da so tanki skoraj brez koristi na terenu kakršen je Finski. Ti strokovnjaki izjavljajo dalje, da je izdelava sovjetskih tankov slaba. Te hibe pripisujejo sabotažni akciji, zdi se pa tudi, da so rezultati slabega dela posledica slabe strokovne sposobnosti sovjetskih tehnikov. Prodiranje sovjetskih motoriziranih čet na Poljskem se je slišalo več kilometrov daleč, tako so tanki škripali. (…) Slovenski narod, 5. januarja 1940

Amerika pripravila obsežno pomoč Finski Newyork, 5. jan. AA. Havas. Bivši predsednik USA Herbert Hoover pripravlja kot predsednik ameriškega odbora za pomoč Finski zelo obsežno akcijo za zbiranje denarne pomoči za Finsko, in sicer z uprizoritvijo velikih športnih prireditev. Cela vrsta uglednih ameriških impresariov in športnih časnikarjev se je ponudila, da bodo pomagali organizirati te prireditve. (…)

Vzroki sovjetskih porazov Iz višjih nemških vojaških krogov, katerim neuspehi sovjetske armade na severu niso nič kaj prijetni, se izve kritika sovjetske armade od strokovnjakov, ki se po pravici imenujejo prvi na svetu. To so namreč tisti nemški visoki častniki, ki so leta 1924. na poziv sovjetske vlade začeli v Rusiji organizacijo kadrov rdeče armade, pa so se potem zaradi naraščajoče napetosti med moskovskim režimom in Hitlerjevo vlado kmalu vrnili v Nemčijo, kjer so poročali, da je njihovo delo med drugim bilo moteno tudi zaradi znane čistke v rdeči armadi, ki je izgubila svojega najboljšega in edinega pravega vodjo, maršala Tuhačevskega, in jo je oropala 50.000 častnikov iz bivše carske armade, ki so bili deloma postreljeni, deloma izgnani, po veliki večini pa odpuščeni iz službe. (…) Slovenec, 6. januarja 1940