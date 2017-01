– Da, izvolite, se bo kmalu oglasila First Lady v brezhibni angleščini.

– Aha, to pomeni, da se bova pogovarjala v angleščini? Zvito, se bo nasmejal premier Cerar. Okej, sprejmem igro.

– Kaj potrebujete?

– Glej, kličem v zvezi s Piranskim zalivom, da se dogovoriva glede strategije in taktike …

– V zvezi s čim? ga bo prekinila prva dama. S plzenskim pivom?!

– Ne, ne, s Piranskim zalivom. Veste, Piran. Mejni spor s sosedi. Da malo dregnete pri svojem soprogu …

– Mejni spor s sosedi? S katerimi sosedi?

– S prvimi. Nekdanjimi brati.

– Od kdaj pa imamo mi mejne probleme z nekdanjimi brati? se bo delala neumno prva dama.

– Odkar smo se po dobrih sedemdesetih letih življenja v skupni državi pred četrt stoletja razšli in sta nastali dve neodvisni državi. Glejte, razumem, da vi že dolgo živite v Združenih državah in da slabo razumete naše politične spore, a zdaj apeliram na vaš rod in upam, da niste pozabili svojih korenin.

– Vi pa ste …?

– Ja predsednik slovenske vlade.

– Slovenske?

– Ja.

– Kakšne zveze pa imam s Slovensko?

– Dobro, razumem, da vam je nerodno …

– Čakajte, če sem vas dobro razumela, bi vi radi, da bi bilo plzensko pivo slovensko?

– Da. Ne. Pravzaprav piransko pivo. Oziroma Plzenski zaliv, se opravičujem.

– Bom videla, kaj lahko storim za vas, gospod premier.

Tako se bo naposled vse končalo, ves Piranski zaliv bo pripadel nekdanjim bratom Hrvatom, Slovencem bo vse padlo v vodo samo zato, ker Melaniji Knavs, poročeni Trump, opori in jokerju slovenske zunanje politike, ne pade na pamet, da bi se po soprogovi predsedniški inavguraciji preselila v Washington, vselila v Belo hišo in prevzela funkcijo prve dame. Tako se bodo uresničili najhujši strahovi Cerarjeve vlade: Slovenka Melanija bo – zdi se, da je o tem že odločeno – skupaj z njunim desetletnim sinom Barronom ostala v New Yorku, v družinski zlati kletki na vrhu Trump Towerja, z njenim možem Donaldom pa se bo v Belo hišo vselila Čehinja Ivanka, Trumpova hči iz zakona z manekenko Ivano Zelničkovo, ambiciozna mlada ženska, ki je skupaj z bratoma vodila očetov gigantski nepremičninski biznis.

Ameriški mediji s tem računajo kot z neizpodbitnim dejstvom, posebno po napovedi novega predsednika Donalda Trumpa, da bo v času svojega mandata korporacijo prepustil v upravljanje sinovoma, pri čemer je zelo očitno izpustil Ivanko, za katero je – potemtakem – rezerviral Belo hišo. Očetova ljubljenka seveda ne bo živela na Aveniji Pennsylvania 1600: CNN je pred kratkim sporočil, da si skupaj s soprogom že ogledujeta stanovanja in hiše v Washingtonu.

Ali je hčerka res lahko uradna prva dama? Ne samo da je lahko, ampak to tudi ne bi bilo prvič. Poleg tega, da sta bili prvi dami sestra Groverja Clevelanda in prva sorodnica zapriseženega samca Jamesa Buchanana, sta bili prvi dami na primer tudi hčerka vdovca Thomasa Jeffersona in hčerka ločenega Woodrowa Wilsona, v novejšem času pa je bila začasno prva dama tudi hčerka Geralda Forda. A tisto, kar niso bile ne Jeffersonova ne Wilsonova ne Fordova hčerka, a kar bo hčerka Donalda Trumpa, je de facto najmočnejša ženska v državi. Ivanka se namreč ne namerava ukvarjati z izbiro pohištva in tapet, dobrodelnimi plesi in vodenjem predsedniških soprog po washingtonskih butikih: kot oseba, ki ji Trump najbolj zaupa, je vodila tudi njegovo predsedniško volilno kampanjo in praktično velja za šefico njegovega kabineta.

Melanija tako na grozo slovenskega zunanjega ministra Karla Erjavca ostaja v New Yorku. Ni bilo dovolj, da je rodni Sevnici onemogočila, da bi zaslužila kak evro z imenom svoje najbolj znane prebivalke, saj je svojim nekdanjim someščanom prepovedala, da bi po njej poimenovali bifeje, penzione, koktejle, torte in cvetlične aranžmaje, ampak je zdaj izdala tudi vso domovino, obrnila hrbet Sloveniji, ko jo je ta najbolj potrebovala: namesto da bi pri soprogu lobirala za Piranski zaliv in s svojim velikim vplivom zafrkavala hrvaško predsednico Kolindo Grabar - Kitarović – ki se te dni po Washingtonu inkognito srečuje s Trumpovimi ljudmi – bo Melanija, poglejte, v njunem newyorškem penthousu sinčku Barronu pripravljala kakav in skupaj z njim reševala matematične naloge, naročala pizze in gledala ponovitve »Sam doma«.

Namesto mlade Slovenke Melanije bo tako prva dama postala mlada Čehinja Ivanka, ki bo pozneje – zdaj že veste – očetu Donaldu osuplo pripovedovala, da jo je klical slovaški premier in neverjetno drzno od nje zahteval pomoč, da zaščiteno plzensko pivo, ponos Češke Republike, pripade sosednji Slovaški.

Karl Erjavec pa bo potem klical Melanijo v Trump Tower, da bi poskušal nekako zgladiti premierjev neprijetni incident. Slovenski šef diplomacije bo pojasnjeval majhno zmešnjavo okoli Plzna in Pirana ter prosil Melanijo, naj možu pojasni, da je šlo za trapast nesporazum, vse dokler ga z druge strani v brezhibni angleščini ne bo prekinil zmedeni otroški glas:

– Gospod, rad bi vam pomagal, a mama pravi, da se ne smem pogovarjati z neznanimi ljudmi.