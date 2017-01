Prenehal ni niti zdaj, ko Turčija v zapletenih notranjepolitičnih razmerah in ob vse pogostejših terorističnih napadih naglo drsi v avtoritarnost. Na silvestrskem dopustu na Severnem Cipru je po twitterju v svet poslal precej pikrih sporočil, zaradi česar si je v domovini nakopal srd islamistov in nacionalistov. V tvitih in video sporočilu se je obregnil ob sonarodnjake, ki praznujejo prihod novega leta, medtem ko v državi obstaja toliko »umazanije, nizkotnosti in revščine«. V Turčiji so zanj izdali zaporni nalog, Turška republika Severni Ciper pa je Sansala nemudoma izgnala. Da se vrača v Turčijo, je prva objavila državna tiskovna agencija Anadolu in celo navedla številko leta ter uro, ko je nameraval v spremstvu turških policistov prispeti na carigrajsko letališče. Ko je stopil iz letala, ga je napadla gruča ljudi, domnevno letaliških delavcev, in ga kljub prisotnosti policije pretepla. Okrvavljenega so ga nato prepeljali v zapor, kjer čaka na sodno obravnavo zaradi očitkov podpihovanja sovraštva. Nemški časnik Franfurter Algemeine Zeitung je objavo novice v državni tiskovni agenciji o Sansalovem prihodu v Carigrad označil za povabilo vlade k linču.