Več kot 50 let je Dickman delal pri britanski kraljevi družini in v tem času je z Windsorji stkal prijateljske vezi. Tudi po njegovi upokojitvi je predvsem princesa Diana z njim še naprej ohranila stike. Med vsemi člani kraljeve družine mu je namreč prav ona največkrat pisala pisma, ki jih je po Dickmanovi smrti skupaj z drugimi darili kraljeve družine odkril pokojnikov vnuk. Majhna pisemca iz 80. in 90. let prejšnjega stoletja, ki razkrivajo tesen prijateljski odnos med Diano in butlerjem, so zdaj prodali na dražbi. Ker ponujajo redek vpogled v zasebno življenje kraljeve družine, je bilo za dražbo veliko zanimanja. Zbiralci z vsega sveta so za pisma plačali precej več od izklicnih cen. Največ – 3750 evrov – so zbiralci namenili za pismo iz leta 1984, v katerem Diana opisuje, kako se je princ William ljubkoval s svojim novorojenim bratcem princem Harryjem. »William obožuje svojega majhnega brata in ga v neskončnost objema in poljublja. Komajda pusti staršem blizu,« je zapisala. V spet drugem pismu iz 90. let se je nekdanjemu butlerju potožila, da princ Harry v internatu povzroča same težave. »Fanta sta dobro in uživata v internatu, čeprav je Harry nenehno v težavah.« Interes za pisma in fascinacija nad Diano tudi 20 let po njeni smrti sta začudila tudi nekdanjega telesnega stražarja v buckinghamski palači Kena Wharfa. »Diana je bila ključna za to, da je kraljeva družina vstopila v 21. stoletje. Toda šele princa William in Harry sta jo popeljala naprej. Prav zaradi njiju verjetno še danes obstaja takšna fascinacija nad princeso Diano,« je za ABC News dejal Wharfe.