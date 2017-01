Talal Rankusi je lani zbežal iz Sirije, kjer je v prestolnici Damask služboval v največji restavraciji na svetu. Po prečkanju Egejskega morja je našel zatočišče prav v begunskem centru Ritsona, kjer je kmalu ugotovil, da tamkajšnji prebivalci pogrešajo domačo hrano. Niso sicer trpeli lakote, saj so vsak dan dobivali obroke, vendar so si želeli njim znanih jedi. Rankusi je bil pripravljen stopiti za štedilnik in izboljšati jedilnik sostanovalcev centra, toda primanjkovalo je denarja za nabavo sestavin. Tukaj so se njegove kuharske veščine zlile s humanostjo dobrotnice iz ZDA. Investicijska bančnica Carolynn Rockafellow, ki se je preselila v Grčijo, si je namreč zadala nalogo, da izboljša življenja beguncev prav v centru Ritsona. Za zagon Cafe Rits je odštela lasten denar, donacije pa je zbirala tudi med znanci. Kot je pojasnila za tiskovno agencijo AFP, ni hotela na ta način pomagati zgolj beguncem, temveč tudi Grkom, ki jih je pomoč beguncem zelo obremenila. S 3000 do 5000 evri vsak teden nahranijo okoli 700 beguncev v centru Ritsona in jim tako pričarajo malce domačega vzdušja. »Prirejamo tudi zabave. Pomembno je, da se ljudje smejijo in se zavejo, da bodo preživeli tudi to obdobje,« je še dejala Rockafellowa. S tem pa njenega dobrotništva še ni konec. Že zdaj se je namreč obvezala, da bo prostovoljcem v Cafe Rits pomagala najti službe v njihovih novih domovinah, ko bodo zapustili Grčijo.