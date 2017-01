Novica je v domovini 23-letne pilotke odjeknila kot strela z jasnega neba in naletela na precej nerazumevanja. Tuji mediji so temnolasko opisovali kot najlepšo pilotko na svetu, dobila je tudi nagrado ameriškega State Departmenta za njen pogum, postala je simbol opolnomočenja žensk v novem Afganistanu. A kljub vsem tem lovorikam je njen pogum naletel na svoje meje. Po končanem osemnajstmesečnem strokovnem usposabljanju v ZDA se je namreč odločila, da se ne želi vrniti v domovino. Zaprosila je za azil in zdaj čaka na njegovo odobritev. Zaradi njenega poklica naj bi ji namreč talibani grozili s smrtjo, prav tako se je pritoževala zaradi nadlegovanja moških kolegov v zračnih silah. Grozili naj bi ji celo njeni sorodniki, ker naj bi s svojim delom škodovala njihovemu ugledu. Zaradi groženj se je morala njena družina večkrat preseliti. Iz Afganistana se je na Nilofar usul plaz kritik, češ da si je grožnje izmislila, zato bi jo morali obravnavati kot dezerterko. Toda mlada pilotka vztraja, da se v Afganistanu, kjer talibani zdaj obvladujejo več ozemlja kot na začetku posega mednarodne koalicije pred petnajstimi leti, razmere samo še poslabšujejo. V nemilost je zaradi svoje prošnje za azil pilotka padla tudi pri afganistanskem obrambnem ministrstvu. Tam namreč zagotavljajo, da ni mogoče, da bi dobro izobraženi moški v zračnih silah nadlegovali svojo kolegico. Posredno podporo je Rahmanijeva sicer dobila od znane zagovornice ženskih pravic, ki je del časa službovala tudi na obrambnem ministrstvu. Wazhma Frogh pravi, da je lahko primer Nilofar Rahmani povod za razpravo o odnosu do žensk v nacionalnih obrambnih silah.