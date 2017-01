Vzrok in natančne posledice požara še niso znane, je pa veliko škode nastalo na podstrehi in v tretjem nadstropju, v nižjih etažah in na stropih pa je škodo povzročila voda od gašenja. Kdaj bodo hotel znova odprli, zaenkrat ni znano. Več kot 200 gasilcem sta največ težav pri gašenju povzročala veter in mraz, zaradi katerega je zamrznilo več cevi.

Lastniki Hotela Jezero v Ribčevem Lazu, ki je bil v včerajšnjem požaru močno poškodovan, so že napovedali obnovo. »Ne preostane nam drugega, kot da ga obnovimo. Vanj smo vlagali leta, kar bomo počeli še naprej. Hotelske dejavnosti ne bomo opustili,« je povedal lastnik Iztok Noč, ki v hotelu dela že 30 let.