Dom napolnite z zdravo hrano

Ko ste iz svojega doma odstranili nezdravo hrano, je čas, da ga napolnite z zdravimi prigrizki. Če v vašem hladilniku in na vaših policah ne bo drugega kot zdrava hrana, boste to pač pojedli, kajne? In kaj bi bilo najbolje kupiti? Tone sadja in zelenjave, nemastne beljakovine in, če se nikakor ne morete odreči prigrizkom, tudi nekaj suhega sadja in oreščkov - precej boljša izbira so kot čips in sladkarije. Poskrbite, da bo hrana pripravljena na zaužitje. Precej lažje je namreč preprosto odpreti vrečko z nezdravo hrano kot pa olupiti in narezati jabolko, zato že vnaprej operite, olupite in narežite sadje in zelenjavo - tako bo precej več možnosti, da jih tudi dejansko pojeste.